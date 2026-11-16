El dispositivo refuerza la prevención en ríos, diques y áreas recreativas durante la temporada estival. También quedó habilitado el primer punto PRISMA en el Parque La Quebrada de Zonda.

Con la participación del gobernador Marcelo Orrego y autoridades de la Policía de San Juan, se puso en marcha el Operativo de Verano 2026-2027, un esquema orientado a reforzar la prevención y la seguridad durante la temporada estival en la provincia.

El dispositivo prevé presencia policial permanente y coordinación entre distintas áreas de la fuerza, con foco en los sectores de mayor concurrencia en los meses de verano. Entre esos espacios se mencionaron ríos, diques y zonas recreativas, donde se concentra el movimiento de familias y visitantes. La medida apunta a fortalecer los controles y anticiparse a situaciones de riesgo en esos ámbitos.

La iniciativa se inscribe en la lógica de refuerzo estacional que suelen aplicar las fuerzas de seguridad ante el incremento de circulación en puntos turísticos y recreativos. En este caso, el alcance abarca toda la provincia, aunque el operativo pone especial atención en los lugares de uso masivo durante las vacaciones. La articulación entre áreas busca ordenar la cobertura y sostener vigilancia continua en sectores sensibles.

Parque La Quebrada de Zonda

En el marco de la misma actividad, quedó habilitado el renovado Parque La Quebrada de Zonda, donde comenzó a funcionar el primer punto PRISMA. Según lo informado, esa incorporación suma tecnología y herramientas de vigilancia en tiempo real para reforzar las tareas preventivas dentro del predio.

La puesta en funcionamiento del operativo y del nuevo punto de control agrega recursos materiales a la estrategia de seguridad para el verano. Desde ahora, la atención estará centrada en el despliegue efectivo en los espacios recreativos y en la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes durante la temporada estival.