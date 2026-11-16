La causa investiga el fallecimiento de Franco, de 31 años, en la Comisaría 18. Su familia denunció presuntas agresiones y reclama que se esclarezcan las circunstancias.

La muerte de Franco, de 31 años, ocurrida mientras estaba detenido en la Comisaría 18 de Albardón, quedó bajo investigación de la Justicia, que ordenó una autopsia y reunió testimonios para determinar las causas del deceso. La familia del hombre sostuvo que hubo presuntas agresiones durante el procedimiento policial y reclamó que se esclarezca lo ocurrido.

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron en Albardón para pedir respuestas por el caso. Durante la manifestación, el hijo de Franco relató el impacto que tuvo la muerte en el entorno familiar y reclamó que no haya impunidad. También afirmó que no le permitieron despedirse de su padre, en un testimonio que expuso el reclamo de los allegados.





El relato del hijo

En una entrevista con Radio Mix, el hijo de Franco reconstruyó, según su versión y los testimonios que dijo haber recibido, lo que habría ocurrido durante un operativo policial en una vivienda de calle Lozano. Sostuvo que los efectivos ingresaron a la propiedad y que su padre cuestionó la forma en que se produjo el ingreso. Según su relato, en ese momento uno de los policías le habría dado una patada en el pecho, lo que provocó que cayera al suelo.

El joven también afirmó que su padre habría recibido golpes dentro de una habitación y que las agresiones continuaron cuando lo sacaron al exterior de la vivienda. Además, aseguró que él mismo y su madre habrían sido agredidos durante el procedimiento. En su testimonio, indicó que pidió ver una orden o documentación que justificara el ingreso, pero dijo que no obtuvo respuestas.

El mismo entrevistado señaló que, de acuerdo con lo que luego le transmitió un amigo de su padre, las presuntas agresiones habrían continuado dentro de la dependencia policial. También sostuvo que Franco manifestaba dificultades para respirar y pedía ayuda. En otro tramo de su relato, afirmó que algunos familiares recibieron información de que su padre estaba dormido y que incluso le habían llevado comida, cuando, según su versión, ya había fallecido.

Versión oficial e investigación

La información oficial indicó que el fallecimiento se produjo el domingo 15 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 4:59, en el interior de la Comisaría 18 de Albardón, específicamente en el pasillo del sector de calabozos. Según ese reporte, Franco había sido aprehendido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22, en el marco de un expediente contravencional del Juzgado de Paz de Albardón.

La misma versión señaló que, una vez alojado en la dependencia, manifestó sentirse mal y fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano, donde recibió atención médica y fue dado de alta. Luego, al regresar a la comisaría, otros detenidos alertaron al personal policial sobre su estado de salud. De acuerdo con el reporte, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación y convocaron al servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales continuaron con las tareas y constataron el fallecimiento.

Pericias y próximos pasos

Tras conocerse el deceso, intervino la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que inició las primeras medidas para establecer cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las causas de la muerte. Entre las diligencias realizadas figuran entrevistas a los detenidos que compartían el sector con Franco y al personal policial que estaba en la dependencia.

También intervino Criminalística, que realizó registros fotográficos del lugar, y una médica legista junto con la médica consultora técnica del Ministerio Público Fiscal, Beatriz Vázquez, examinaron el cuerpo en la escena. Los investigadores además obtuvieron registros de las cámaras de seguridad de la comisaría. Finalmente, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la autopsia, medida central para establecer las causas del fallecimiento. La investigación está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, junto con los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz.