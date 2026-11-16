La Dirección Nacional de Vialidad informó que todos los corredores nacionales de la provincia están habilitados este lunes. Advirtió por desprendimientos, badenes con agua y cambios bruscos del tiempo.

La Dirección Nacional de Vialidad informó que las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables este lunes 16 de noviembre, aunque con tramos que exigen máxima precaución por desprendimientos, agua en badenes y material de arrastre. El parte fue emitido a las 6 por el 9° Distrito San Juan.

Según el relevamiento oficial, la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo presenta probabilidad de desprendimientos de rocas sobre la calzada. En la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo entre Huaco y el límite con La Rioja como entre San Juan y Jáchal, se advirtió por posibles badenes con agua y material de arrastre. La misma recomendación rige para la Ruta Nacional 141, en el trayecto entre San Juan y Chepes, en La Rioja.

Tramos con precaución

El informe también ubicó en estado de precaución a la Ruta Nacional 149 en Calingasta y en Iglesia, a la Ruta Nacional 150 entre Jáchal e Ischigualasto, a la Ruta Nacional 153 en Sarmiento, a la Ruta Nacional 20 entre San Juan y el límite con San Luis, y a la Ruta Nacional 40 Sur entre San Juan y el límite con Mendoza. En todos esos corredores, Vialidad indicó circulación con precaución, sin reportar cortes en el parte difundido.

Alerta meteorológica

Además, el organismo señaló que sigue vigente el alerta por cambios bruscos en las condiciones climáticas. Entre los fenómenos previstos mencionó lluvias, aguanieve, neblina y posibles precipitaciones de granizo. La advertencia alcanza también a la zona de alta cordillera, donde el seguimiento meteorológico permanece activo.

Las estaciones de inspectores de Vialidad Nacional continúan en guardia y con monitoreo permanente junto con fuerzas de seguridad, Defensa Civil, la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional. El organismo pidió respetar las indicaciones del personal vial y consultar los canales oficiales antes de viajar. También informó que el estado de las rutas seguirá actualizándose durante toda la jornada.