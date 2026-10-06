El Gobierno provincial puso en marcha un esquema de prevención por El Niño y el deshielo cordillerano. Rodolfo Colombo también confirmó que buscan cambiar el sistema electoral antes de fin de año.

El Gobierno de San Juan puso en marcha un plan de prevención ante las crecidas que podrían generar el fenómeno de El Niño y el deshielo cordillerano durante este verano. La explicación fue dada por el jefe de asesores del Ejecutivo provincial, Rodolfo Colombo, en una entrevista con el programa La Ventana. Según indicó, se creó el Consejo Provincial de Respuestas Frente a una Emergencia para coordinar ministerios, municipios y organismos técnicos.

Riesgo hidrometeorológico Colombo sostuvo que las proyecciones climáticas anticipan una temporada más calurosa y con mayores lluvias por el calentamiento del océano Pacífico. “El Pacífico ya calentó el agua de un grado, que es lo normal, a 2,5 grados en caliente. Eso hace que, si tenemos un verano muy fuerte, genere más nubosidad y haya más lluvia”, afirmó. También señaló que la abundancia de nieve en la cordillera obliga a prestar especial atención a Zonda, Ullum y Calingasta, por su exposición a eventuales crecidas.

Medidas en curso Entre las tareas en marcha, el funcionario mencionó la limpieza de canales y la contención de las riberas de los ríos. Además, se evalúa la capacidad de los tres diques provinciales y de un cuarto que podría sumarse, con la idea de liberar agua de forma anticipada para que los cauces absorban el caudal sin desbordes repentinos. Ese esquema apunta a reducir el impacto sobre infraestructura, viviendas y circulación en zonas vulnerables.

Preparación local Colombo pidió a los vecinos revisar techos, desagües y conexiones eléctricas antes de la temporada de lluvias. “Estamos preocupados, pero ocupados en el tema. No hay que generar miedo, pero sí hay que estar preparados”, dijo. Agregó que las comunas, Protección Civil y la Universidad Nacional de San Juan, que aporta el monitoreo del clima, estarán al frente de la respuesta ante una eventual emergencia.

Reforma electoral En el mismo reportaje, Colombo confirmó que el Gobierno busca modificar la normativa antes de fin de año para eliminar el sistema SIPAD. “Ya lo hemos dicho, queremos eliminar el SIPAD y crear una alternativa mejor”, sostuvo. También adelantó que la campaña política arrancaría en marzo, aunque no dio precisiones sobre el texto final de la reforma ni sobre el mecanismo que reemplazaría al actual sistema.