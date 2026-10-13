La construcción del templo comenzó en enero de 2015 y avanza gracias a las donaciones y al compromiso de los fieles. La comunidad busca reunir los recursos necesarios para completar una de las etapas más esperadas de la obra en Caucete.

El santuario de San Expedito, ubicado en la localidad de Bermejo, departamento Caucete, tiene un nuevo objetivo en el camino hacia la finalización de su templo: terminar la cúpula y el campanil. Después de más de una década de trabajo, la comunidad continúa impulsando distintas iniciativas para reunir los fondos que permitan avanzar con la construcción.

La obra comenzó en enero de 2015 y se desarrolló por etapas, en medio de distintas dificultades económicas. Desde el inicio, las donaciones y la colaboración de los devotos fueron fundamentales para sostener el proyecto y permitir que el edificio siguiera creciendo.

En diálogo con el diácono Enzo, se destacó la importancia de continuar acompañando la construcción, que representa tanto la devoción de los peregrinos como el esfuerzo colectivo de quienes contribuyen para hacer realidad el santuario. La finalización de la cúpula y el campanil constituye ahora uno de los principales desafíos para la comunidad.

Bermejo se encuentra a unos 104 kilómetros de la Ciudad de San Juan, sobre la Ruta Nacional 141, y es uno de los principales destinos de turismo religioso de la provincia, después de la Difunta Correa. En el predio conviven la capilla original y el nuevo templo, proyectado para convertirse en la única iglesia del país dedicada a San Expedito.

El edificio en construcción contempla una superficie de 1.100 metros cuadrados y una altura de 12 metros. El proyecto incluye una estructura sismorresistente, vitrales, una nave central, pasillos laterales, una capilla del Santísimo y una sacristía.

Mientras la obra continúa avanzando, los responsables del santuario convocan a los fieles y a quienes deseen colaborar para reunir los recursos necesarios y concretar la próxima etapa.

Cómo colaborar con la construcción

Quienes quieran realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria:

Banco: Nación

Alias: sanexpedito.sj

Cada contribución permite acompañar el avance de la obra y acercar a la comunidad al objetivo de completar la cúpula y el campanil del santuario de Bermejo.