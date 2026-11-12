La salida se produjo en medio de la tensión entre empresarios, UTA y el Gobierno provincial. El gremio había advertido diferencias salariales por varios meses.

La salida de Ricardo Salvá de la conducción de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) se habría producido en un momento de tensión por las negociaciones entre los empresarios, el gremio y el Gobierno provincial. Días atrás, la UTA había advertido que no hubo acuerdo por diferencias salariales adeudadas a los choferes.

El movimiento se habría dado en un escenario de conflicto abierto en el sistema de transporte público de San Juan, atravesado por los pagos pendientes y por la discusión sobre salarios del sector. La entidad empresaria representa a las empresas de colectivos, mientras que la Unión Tranviarios Automotor reúne a los trabajadores del rubro. En ese marco, la continuidad de las conversaciones quedó condicionada por la falta de entendimiento entre las partes.

Hasta el momento, no se habrían informado oficialmente los motivos de la salida de Salvá ni se conocerían detalles sobre quién podría ocupar su lugar al frente de la entidad. Tampoco surgieron precisiones públicas sobre eventuales cambios en la representación empresaria en medio de la negociación. La ausencia de definiciones agrega incertidumbre a una discusión que ya venía tensionada por reclamos salariales.

Reclamo gremial Días atrás, la UTA Seccional San Juan había difundido un comunicado en el que advertía que no se había alcanzado un acuerdo con ATAP por las diferencias salariales correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Ante esa situación, el gremio habría convocado de urgencia a su cuerpo de delegados para analizar la situación y evaluar posibles medidas de fuerza. El planteo se inscribe en una discusión más amplia sobre deudas laborales y condiciones de pago en el transporte provincial.

Próximos pasos La salida de Salvá podría sumar un nuevo elemento de incertidumbre a las negociaciones por el transporte público provincial, mientras empresarios y representantes sindicales buscan destrabar el conflicto por los salarios adeudados. Por el momento, no se informaron resoluciones oficiales sobre la conducción de ATAP ni sobre una eventual recomposición del diálogo entre las partes.