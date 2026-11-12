La universidad sanjuanina respondió el pedido técnico del Ministerio de Defensa sobre el proyecto en Barreal. Ahora aguarda una definición nacional para reactivar la obra paralizada desde junio de 2025.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya remitió la documentación complementaria solicitada por el Ministerio de Defensa de la Nación sobre el proyecto del radiotelescopio FARO, en Barreal, departamento de Calingasta. La obra permanece paralizada desde junio de 2025 y la casa de estudios espera una respuesta oficial del Gobierno nacional para avanzar con el armado final del equipo.

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro, confirmó el envío de la información. "Se ha enviado la información que requerían a través de la dirección del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, pero todavía no tenemos respuesta, mirada o algún comentario de manera oficial", dijo Castro. La definición quedó ahora en manos del organismo nacional, que debe evaluar los antecedentes técnicos presentados por la universidad.

El trámite se activó a fines de octubre de 2026, cuando la UNSJ presentó un expediente formal ante el Ministerio de Defensa. A partir de esa presentación, el organismo nacional pidió precisiones técnicas que fueron respondidas por medio del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), institución encargada de canalizar la información científica y operativa del proyecto. Ese paso era necesario para destrabar el expediente y habilitar una eventual reanudación de las tareas.

Cambio de esquema El proyecto fue concebido originalmente como CART (China-Argentina Radio Telescope), en el marco del convenio firmado entre China y Argentina en 2015, acuerdo que ya venció. La UNSJ propuso ahora rebautizar la iniciativa como FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio) y transformarla en un consorcio con más socios internacionales. La nueva integración suma instituciones científicas de España, Sudáfrica e Italia, además de mantener a China, la UNSJ y el Gobierno de San Juan.

Según la propuesta, Sudáfrica aporta experiencia en radioastronomía y comparte con el observatorio de Calingasta la misma franja de latitud, un dato que la universidad considera relevante para la cooperación científica. El nuevo esquema también reduce del 60% al 50% el tiempo de uso asignado a la contraparte china. El tiempo liberado se destinaría a cooperación internacional en astroquímica, geodesia —medición de la forma y el tamaño de la Tierra— y radioastronomía.

Controles y próximos pasos El proyecto incorpora además un esquema de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa. El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) controlará que las señales captadas por la antena provengan solo de fuentes naturales, mientras la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) auditará sus movimientos y el uso del espectro radioeléctrico. Con esos resguardos ya presentados, en la UNSJ esperan una definición favorable del Gobierno nacional, aunque por ahora no hay fecha confirmada para esa resolución.