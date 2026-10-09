La capacitación estuvo organizada por la Dirección de Materno Infancia y centrada en la lactancia materna, la alimentación complementaria y la importancia de consolidar una base nutricional que ayude al crecimiento y desarrollo del niño.

En el transcurso de este viernes 9 de octubre, se llevaron a cabo las 2das. Jornadas de Nutrición Infantil “Nutriendo desde el comienzo”, organizadas por la Dirección de Materno Infancia del Ministerio de Salud de la provincia, con el objetivo de fortalecer la formación y actualización de los equipos de salud en el acompañamiento nutricional durante las primeras etapas de la vida.





Esta jornada constituye la continuidad de un espacio de formación destinado a promover conocimientos y herramientas para mejorar el acompañamiento de las familias en momentos fundamentales para el crecimiento y desarrollo infantil.





La propuesta estuvo enmarcada en la promoción de la lactancia materna y la alimentación complementaria, y acompaña el proceso de transformación del niño teniendo como base el crecimiento físico, la programación metabólica, el neurodesarrollo y la maduración inmunológica





El acto de apertura contó con la presencia del secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic; la jefa de la División Pediatría de Materno Infancia, Alejandra Amante; y las licenciadas Andrea Massara y Florencia Moll, coordinadoras de las jornadas.





También participaron como disertantes la doctora Sabrina Critzman, de la provincia de Buenos Aires; la licenciada Romina Sosa, de Mendoza; y las licenciadas Julieta Frayfer y Agostina Maldonado, de San Juan, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en torno a la nutrición infantil.





Entre los principales ejes temáticos se destacó la importancia de los dos primeros años de vida, un período fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la construcción de la salud futura. Las experiencias y los cuidados que se promueven durante esta etapa generan beneficios que pueden proyectarse a lo largo de toda la vida.





Una dieta saludable desde las primeras etapas de la vida permite a los niños tener un un desarrollo psico-motor adecuado y en el marco de la salud. El niño tiene la característica de estar en constante crecimiento y de adquirir habilidades y actividades físicas acordes a los diferentes momentos del desarrollo.





En este contexto, fortalecer la capacitación y la actualización permanente de los equipos de salud resulta fundamental para brindar a las familias sanjuaninas un acompañamiento oportuno, integral y basado en la evidencia científica, favoreciendo el desarrollo saludable de niñas y niños desde el comienzo de la vida.