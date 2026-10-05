La actividad se desarrolló en el Auditorio Emar Acosta de la Legislatura Provincial y busca fortalecer la articulación entre los distintos niveles de atención para mejorar la salud del binomio madre-hijo.

En el Auditorio Emar Acosta de la Legislatura Provincial se realizó el lanzamiento oficial del Tercer Encuentro de Perinatología “Estrategias en Red”, una jornada destinada a fortalecer el trabajo conjunto de los equipos de salud y promover estrategias para la atención integral del binomio madre-hijo.

De la actividad participó el secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta, quien estuvo acompañado en la mesa de autoridades por la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic; la jefa de la Sección Obstetricia, Natalia Muñoz; la jefa de la Sección Oncología, Andrea Rizzo; y la jefa de la Sección Neonatología, Verónica Zapata.

Las estrategias presentadas son el resultado de mesas de trabajo multisectoriales, desarrolladas con el objetivo de promover la mejora continua de la atención y garantizar una respuesta integral a las necesidades de las madres y sus hijos.

En esta oportunidad, el encuentro se estructura en torno a cuatro ejes temáticos:

• Control y registro de embarazos.

• Nuevas estrategias basadas en la Ley de los Mil Días.

• Sífilis y embarazo: transmisión vertical.

• Diabetes gestacional.

Durante la jornada, estos ejes serán ampliados y analizados con el propósito de articular los tres niveles de atención, de manera que las estrategias elaboradas puedan implementarse de forma efectiva en los distintos servicios de salud.

La jefa de Obstetricia, Natalia Muñoz, y la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic, coincidieron en destacar la importancia de este tipo de encuentros y agradecieron la participación de los profesionales.

Dumandzic explicó que las estrategias “son el resultado de las mesas de trabajo intersectorial pensando en la salud del binomio madre e hijo”, remarcando la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre los diferentes actores que intervienen en la atención perinatal.

Por su parte, el secretario Técnico Alejandro Navarta destacó el valor de la capacitación y del intercambio entre los profesionales para consolidar una verdadera red de atención.

“Las estrategias resultan principalmente de una capacitación, de una reunión, de una actividad académica, donde vamos a provocar conexiones entre ustedes hacia nosotros, para poder llevar adelante la atención del binomio madre-niño. Cuando una mamá embarazada viene a la consulta, nos deposita todo”, sostuvo Navarta.

El funcionario también puso en valor el rol de los equipos de salud en la construcción de las políticas sanitarias. “Es interesante tener en cuenta que las políticas sanitarias salen de un análisis, de indicadores, de lo que ustedes ven en su lugar de trabajo”, señaló.

En relación con los ejes abordados, Navarta destacó especialmente la importancia de garantizar la equidad en el acceso a la atención durante el embarazo. “Con respecto a diabetes gestacional, es dar equidad y atención a nuestras mamás embarazadas. En todos los ejes temáticos hablamos de equidad, ya sea del embarazo como de la diabetes gestacional. La sífilis hoy es una enfermedad prevenible y la que debemos controlar”, explicó.

Asimismo, recordó la importancia de acompañar a las familias más allá del período de gestación. “Hoy, a una mamá embarazada le estamos dando política sanitaria, le damos equidad a esa mamá en gestación y continuidad con los segundos 1000 días”, afirmó.

Finalmente, durante el encuentro se remarcó que la capacitación no termina en las jornadas académicas, sino que constituye un proceso continuo que comienza con la formación, continúa con el trabajo de los profesionales que integran la red y encuentra su instancia fundamental en el contacto con cada paciente.

En ese sentido, se destacó que todo lo aprendido debe traducirse en una atención concreta y adecuada a las necesidades de cada persona, fortaleciendo así una red de salud que permita brindar una atención integral, equitativa y de calidad al binomio madre-hijo.