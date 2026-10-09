Vialidad Nacional informó que las rutas nacionales de San Juan están habilitadas, aunque persisten riesgos por bajas temperaturas. Pidió circular con precaución en sectores cordilleranos y tramos del norte y sur provincial.

Todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran habilitadas para la circulación, según informó Vialidad Nacional. La transitabilidad general no elimina riesgos asociados a las bajas temperaturas y a la variabilidad climática, especialmente en sectores cordilleranos. En esos tramos pueden registrarse calzadas congeladas, nevadas, aguanieve, lluvias y bancos de niebla aislados, con impacto directo en la seguridad vial.

Tramos bajo vigilancia Entre los sectores que requieren mayor atención figura la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia. También se recomendó circular con cuidado por la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el trayecto que une San Juan con Jáchal como en el tramo desde Huaco hasta el límite con La Rioja. En ambos casos, las condiciones de la calzada pueden variar a lo largo del día por efecto del frío y la humedad.

En la Ruta Nacional 150, las precauciones alcanzan el recorrido entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto. La Ruta Nacional 141, que comunica con La Rioja, presenta sectores con reducción de visibilidad por bancos de niebla. Ese factor obliga a extremar la atención en maniobras de sobrepaso, frenado y cambio de carril, aun cuando la ruta esté habilitada.

Accesos habilitados En cuanto a los accesos urbanos y las rutas de vinculación, la Ruta Nacional 20, en dirección a San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros, y la avenida de Circunvalación se encuentran transitables. No obstante, se solicitó circular a velocidad adecuada debido a la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas habituales de mantenimiento. Esa operatoria puede generar demoras puntuales y exige reducir riesgos en zonas de trabajo.

Ante este panorama, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. También pidió adaptar la conducción a las condiciones del camino y respetar las indicaciones del personal vial. En caso de dudas durante el recorrido, la sugerencia oficial es consultar a las autoridades provinciales o nacionales presentes en la ruta, mientras persistan las bajas temperaturas y la inestabilidad climática.