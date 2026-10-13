Todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional advirtió que las bajas temperaturas pueden generar calzada congelada, nieve, aguanieve, lluvias y bancos de niebla en distintos tramos de la provincia.

La advertencia alcanza sobre todo a los sectores cordilleranos y a los caminos que conectan con La Rioja, donde las condiciones pueden variar durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. En ese período, la visibilidad y el estado de la calzada pueden complicar la circulación aun cuando las rutas permanezcan habilitadas.

Tramos con mayor atención Entre los puntos señalados por el organismo figuran la Ruta Nacional 149, en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia, y la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el recorrido entre San Juan y Jáchal como en el tramo que une Huaco con el límite de La Rioja. También se pidió precaución en la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, y en la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.

En la Ruta Nacional 141, en dirección a La Rioja, se advirtió sobre sectores con visibilidad reducida por bancos de niebla. En paralelo, la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, en dirección a Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la avenida de Circunvalación están transitables, aunque con precaución por la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas habituales de mantenimiento.

Recomendaciones Frente a este escenario, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. También recordó la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones del camino y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas, una medida central para reducir el riesgo de siniestros mientras persistan las bajas temperaturas.