Vialidad Nacional pidió extremar cuidados por bajas temperaturas, nieve y bancos de niebla en tramos de la provincia. La advertencia alcanza a corredores cordilleranos y accesos a La Rioja, Mendoza y San Luis.

Todas las rutas nacionales que atraviesan San Juan están habilitadas para circular, aunque Vialidad Nacional pidió extremar las precauciones por las condiciones climáticas adversas registradas en distintos sectores de la provincia. La advertencia se vincula con bajas temperaturas que pueden generar calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvia y reducción de visibilidad. En ese contexto, el organismo recomendó adaptar la conducción al estado del camino.

Las mayores complicaciones pueden presentarse en los caminos cordilleranos, donde el hielo sobre la calzada y las nevadas incrementan el riesgo de circulación. También durante la madrugada y las primeras horas de la mañana pueden aparecer bancos de niebla aislados, con impacto directo en la visibilidad. Por ese motivo, la recomendación oficial apunta a reducir la velocidad y mantener distancia prudente entre vehículos.

Tramos con mayor atención Entre los sectores señalados por las autoridades figura la Ruta Nacional 149, en zonas de los departamentos Calingasta e Iglesia. También se pidió circular con precaución por la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el trayecto que une San Juan con Jáchal como en el tramo que conecta Huaco con el límite con La Rioja. En ambos casos, el estado del camino puede variar por efecto del clima.

La advertencia alcanza además a la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo y en la conexión hacia Ischigualasto. Sobre la Ruta Nacional 141, que vincula San Juan con La Rioja, se informó que hay sectores donde los bancos de niebla pueden dificultar la circulación. A esto se suman otros corredores con tránsito habilitado pero bajo recomendación de precaución.

Corredores bajo advertencia Las recomendaciones también incluyen la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, en dirección a Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la avenida de Circunvalación, identificada como A014. En todos los casos, Vialidad Nacional indicó que hay equipos y personal vial realizando inspecciones y tareas habituales de mantenimiento.

El organismo reiteró que los conductores deben disminuir la velocidad de manera gradual, circular con luces bajas encendidas y conservar una mayor distancia de seguridad entre vehículos. Además, pidió respetar las indicaciones del personal vial y consultar a los organismos provinciales y nacionales ante cualquier duda antes o durante el viaje. La situación queda sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos tramos horarios.