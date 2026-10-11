El Gobierno provincial buscará la aprobación legislativa del crédito otorgado por la CAF para reconstruir 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta San Juan con Mendoza. Los trabajos están paralizados desde principios de año y el proyecto podría tratarse el próximo jueves.

El Gobierno de San Juan enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de financiamiento por USD 160 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para avanzar con la reconstrucción de un tramo de la Ruta Nacional 40 Sur. La iniciativa deberá ser aprobada por los legisladores para continuar con el proceso que permita reactivar los trabajos.

Según lo previsto por el Ejecutivo provincial, el proyecto podría obtener tratamiento en la próxima sesión legislativa, programada para el jueves.

Cómo será la obra en la Ruta 40 Sur

El proyecto contempla la reconstrucción de unos 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta San Juan con Mendoza. La intervención prevé transformar la traza en una autopista de doble calzada, con infraestructura destinada a mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Entre las obras previstas se encuentran intercambiadores, pasos a desnivel, calles colectoras e iluminación LED, además de otras intervenciones para optimizar la conectividad y las condiciones de tránsito en uno de los corredores viales importantes para la región.

Por qué está paralizada la obra

Los trabajos se encuentran paralizados desde principios de 2026, luego de que se interrumpiera el financiamiento nacional.

Frente a esta situación, el crédito internacional otorgado por la CAF representa una alternativa para conseguir los recursos necesarios y avanzar con la continuidad del proyecto. Sin embargo, el financiamiento deberá atravesar la instancia legislativa correspondiente antes de avanzar con los siguientes pasos.

El impacto que proyectan para San Juan y Mendoza

De acuerdo con las estimaciones de la CAF, la obra beneficiaría de manera directa a alrededor de 1,5 millones de personas de San Juan y Mendoza.

Además, durante la etapa de construcción se proyecta la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos, vinculados tanto a la ejecución de los trabajos como a las actividades relacionadas con el desarrollo de la infraestructura.

La llegada del proyecto a la Cámara de Diputados marcará un nuevo paso en el proceso para buscar la reactivación de la Ruta 40 Sur. La continuidad de la iniciativa dependerá de la aprobación legislativa y de las etapas posteriores necesarias para poner nuevamente en marcha los trabajos.