El ajuste regirá desde el 1° de diciembre y alcanzará a usuarios residenciales, comerciales y sociales. La empresa lo vinculó al aumento de costos operativos.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado aplicará un aumento del 7% en las tarifas de agua y cloaca desde el 1° de diciembre, de acuerdo con una resolución publicada en el Boletín Oficial. El ajuste impactará en la factura del período 12-2026 y alcanzará a familias, comercios, industrias, jubilados y beneficiarios de tarifas sociales en toda la provincia.

La actualización se instrumenta sobre el coeficiente K, que la empresa utiliza como base para calcular sus cuadros tarifarios. Ese valor pasará de 2.658 a 2.844, según la información oficial. Desde el organismo señalaron que la suba responde al incremento de los costos operativos y apunta a sostener el funcionamiento del servicio.

Viviendas y baldíos En el caso de las viviendas, el monto mínimo mensual sin IVA para usuarios con agua y cloaca será de $33.822. Para quienes cuenten con uno solo de los dos servicios, el valor será de $18.470,31. Los terrenos baldíos con ambas prestaciones abonarán $20.645,10, mientras que con un solo servicio pagarán $11.281,29.

Para comercios e industrias sin recargo, la factura con agua y cloaca quedará en $41.287,22. El servicio de agua solo costará $22.715,57 y el de cloacas, $22.556,61. La normativa mantiene recargos del 25%, 50%, 100%, 150% y 300% según la categoría de cada actividad, antes de sumar el IVA.

Tarifas sociales y entidades Los vecinos incluidos en la Red de Escasos Recursos pagarán $16.897,59 por ambos servicios o $9.236,65 por uno solo. Los jubilados y pensionados con la Marca J tendrán el mismo porcentaje de aumento que el resto: $23.660,40 con agua y cloaca, o $12.929,52 con una sola prestación.

Las entidades con Marca U, que incluye a uniones vecinales, bomberos voluntarios y asociaciones civiles de salud y asistencia social, abonarán $8.450,78 por ambos servicios o $4.616,83 por uno solo. Los nuevos valores ya están disponibles para consulta y se verán reflejados en las facturas emitidas desde diciembre.