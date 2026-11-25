Obras Sanitarias reparará una cañería matriz rota en Santa Rosa. El servicio podría verse disminuido hasta cerca de las 19 de este miércoles.

Una rotura en una cañería matriz de 250 milímetros provocará baja presión de agua este miércoles en la localidad de Santa Rosa, departamento 25 de Mayo. Obras Sanitarias detectó el problema en la salida de una perforación y comenzó una reparación de urgencia. Según el organismo, el servicio podría verse disminuido mientras duren los trabajos.

Plazo de reparación El comunicado oficial indicó que la finalización de las tareas está prevista para las 19 horas aproximadamente de este miércoles 25 de noviembre. Hasta ese momento, la prestación puede mantener una presión inferior a la habitual en la zona alcanzada por el desperfecto. El aviso fue emitido en el Informe N.º 306/2026.

Recomendaciones Desde Obras Sanitarias pidieron a las familias de 25 de Mayo cuidar las reservas del tanque domiciliario hasta que se normalice el suministro. También recomendaron priorizar el agua potable para beber, higienizarse y cocinar, con el objetivo de administrar mejor el volumen disponible durante la contingencia.

Canales de consulta Quienes necesiten información pueden comunicarse con Obras Sanitarias al teléfono 264 506 4444 o a la línea gratuita 0800-222-6773. El organismo no informó en el parte oficial una estimación adicional sobre el restablecimiento total del servicio más allá del horario previsto para la reparación. El seguimiento de la normalización quedará sujeto al avance de los trabajos en la cañería afectada.