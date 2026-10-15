El departamento de Rivadavia mantiene 25 frentes de obra abiertos, con intervenciones barriales, pavimentación y mejoras en distintos sectores. El dato fue informado por el intendente Sergio Miodowsky, quien vinculó esa agenda con la continuidad de los servicios municipales durante toda la semana.

Según explicó el jefe comunal, los trabajos alcanzan zonas del norte, el centro y el sur del departamento, además de sectores como La Bebida y Marquesado. En su repaso, señaló que se trata de obras pequeñas y medianas orientadas a la mejora continua del distrito, aunque admitió que todavía quedan necesidades por atender.

Limpieza y servicios

El intendente indicó que las cuadrillas de limpieza trabajan de lunes a lunes para sostener el mantenimiento de los espacios públicos. Como ejemplo, precisó que el sábado hubo 146 personas trabajando en la calle y que el domingo fueron 154. Miodowsky afirmó que esa dinámica se sostiene “con lluvia, con frío, con calor”, en referencia a la continuidad operativa de los servicios municipales.

En ese mismo marco, el jefe comunal reconoció la labor de los empleados municipales con motivo del Día del Empleado Municipal. El planteo oficial ubicó a ese personal como sostén de las tareas de mantenimiento, limpieza y acompañamiento de las obras en curso. La referencia también sirvió para remarcar que la gestión busca mantener actividad en días hábiles y fines de semana.

Defensa del Consumidor

Otro de los anuncios fue la puesta en marcha de una delegación de Defensa del Consumidor en Rivadavia. Según Miodowsky, la oficina permitirá que los vecinos realicen trámites y planteen situaciones sin trasladarse hasta el Centro Cívico, lo que reduce tiempo y gastos de traslado. El intendente agradeció la respuesta del Ministerio de la Producción, de la Dirección de Defensa del Consumidor y del Gobierno provincial para concretar el servicio.

Emergencias y coordinación

Finalmente, Miodowsky se refirió al trabajo conjunto con el COPE y el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), una estructura que, según indicó, fue conformada durante el primer año de su gestión. Dijo que ese esquema permite articular acciones con distintas áreas del Gobierno provincial, Gendarmería y la Policía ante situaciones de emergencia. La agenda municipal queda así centrada en obras barriales, mantenimiento urbano y ampliación de servicios, con una variable inmediata a seguir: la continuidad de los 25 frentes activos y la puesta en funcionamiento de la nueva delegación.