El apagón se registró el sábado por la tarde en el límite entre Pocito y Rawson. Naturgy difundió canales de reclamo y medidas de seguridad.

Un corte de energía eléctrica dejó sin luz este sábado por la tarde al barrio Cerro Grande y a otros complejos habitacionales ubicados en el límite entre Pocito y Rawson. Según relataron vecinos, la interrupción se produjo cerca de las 17, antes de que llegara la tormenta eléctrica pronosticada para el Gran San Juan por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El episodio volvió a exponer la vulnerabilidad del servicio en esa zona cuando se registran condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con los damnificados, hasta ese momento las cuadrillas de la distribuidora Naturgy no se habían presentado en el sector. Las familias afectadas permanecían a la espera de una respuesta técnica y del restablecimiento de la energía. La situación se produjo en un área donde, según los vecinos, ya se habían registrado interrupciones similares en días recientes.

Antecedente inmediato

El corte de este sábado no fue el primero en ese sector. Hace pocos días, otro apagón había dejado a oscuras a los mismos barrios durante la noche, también en coincidencia con una tormenta eléctrica. La reiteración de estos episodios incrementó la preocupación de los vecinos por la continuidad del suministro en ese límite departamental cuando hay mal tiempo.

Recomendaciones de seguridad

Naturgy San Juan difundió recomendaciones para evitar accidentes durante tormentas, cortes de luz o inundaciones. La principal advertencia es no acercarse ni intentar manipular instalaciones dañadas; cualquier situación de riesgo eléctrico debe informarse al 0800-666-3637, línea disponible las 24 horas. La distribuidora también pidió no tocar cables caídos sobre calles, veredas o terrenos inundados, aun cuando parezcan sin corriente, y mantener distancia de postes y transformadores dañados.

La empresa indicó además que, si es posible hacerlo sin contacto con agua ni con instalaciones afectadas, conviene desconectar los electrodomésticos que no estén en uso. Esa medida busca reducir daños por cambios de tensión durante el corte y al momento de la reposición del servicio. También recomendó no utilizar aparatos eléctricos estando descalzo o con calzado húmedo, y evitar cualquier contacto con agua cerca de enchufes o equipos conectados.

Reclamos y control

Ante un corte, una baja de tensión o una emergencia eléctrica, los usuarios pueden comunicarse con el 0800-666-3637 de Naturgy San Juan, o bien usar la Oficina Virtual de la distribuidora y la aplicación Naturgy SJ OV. Si la respuesta no resulta satisfactoria, el reclamo puede elevarse al EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad), organismo que controla la prestación del servicio. En caso de daños en electrodomésticos, la distribuidora solicita datos del titular del suministro, número de cuenta e información del artefacto afectado para evaluar si corresponde una reparación o un reintegro.

El EPRE controla los tiempos de reposición del servicio y, si verifica incumplimientos, puede aplicar sanciones que se traducen en bonificaciones en la factura de los usuarios afectados. Esas compensaciones no son automáticas y dependen de las condiciones y responsabilidades que se determinen en cada caso. La evolución del reclamo y la respuesta técnica en Pocito y Rawson quedan así como las variables a seguir tras el corte registrado en la tarde del sábado.