El aviso rige para la noche de este sábado 28 de noviembre en sectores de San Juan. Ya hubo lluvias en distintas zonas y Vialidad pidió precaución en rutas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, con vigencia para la noche de este sábado 28 de noviembre. La advertencia fue actualizada a las 17:55 y llega después de una jornada en la que la temperatura máxima alcanzó los 36 °C. El organismo prevé fenómenos de intensidad variable en un área acotada de la provincia.

Según el SMN, las tormentas pueden presentarse de manera localizada y estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. El organismo también estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, sin descartar registros superiores de forma puntual. La advertencia tiene alcance limitado a la noche de este sábado y, de acuerdo con la última actualización oficial, no hay avisos meteorológicos para esos departamentos durante el domingo ni el lunes.

Primeras lluvias registradas Las precipitaciones comenzaron a observarse durante las últimas horas de la tarde, tras el tramo de mayor calor. Un relevamiento de la Policía de San Juan, difundido a las 18:52, informó lluvias fuertes en Zonda y Colonia Fiscal. También se reportaron precipitaciones en Capital, Chimbas, Rivadavia y Ullum, lo que confirma un cambio en las condiciones meteorológicas en distintos puntos de la provincia.

Precaución en rutas El avance de las tormentas también motivó advertencias para la circulación vial. Vialidad Nacional pidió transitar con máxima precaución por la Ruta Nacional 141 debido a las lluvias intensas. El organismo advirtió sobre la posible presencia de badenes con acumulación de agua y material de arrastre, factores que pueden complicar el tránsito y aumentar el riesgo para los conductores. En ese marco, recomendó respetar las indicaciones viales, reducir la velocidad y evitar atravesar sectores anegados.

La evolución del fenómeno durante la noche definirá si las precipitaciones se mantienen dentro de los valores previstos o si se registran acumulados superiores en zonas puntuales. Para los departamentos alcanzados por la alerta, el dato operativo a seguir es la vigencia del aviso hasta el cierre de este sábado y la ausencia de advertencias para el domingo y el lunes, según la última comunicación del SMN.