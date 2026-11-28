El organismo informó que todos los corredores nacionales están habilitados con precaución. Pidió atención en tramos con agua en badenes y material de arrastre.

La tormenta que afecta a distintos sectores de San Juan motivó este sábado 28 de noviembre, a las 18:30, un parte oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, sobre el estado de las rutas nacionales. Según el informe, todos los corredores se encontraban transitables, aunque con distintas condiciones de precaución por las lluvias registradas en la provincia. La advertencia busca reducir riesgos en un contexto de inestabilidad meteorológica que puede modificar la circulación en tramos puntuales.

El sector con mayores complicaciones es la Ruta Nacional 141, donde se reportaron lluvias intensas y una alta probabilidad de acumulación de agua en badenes, además de arrastre de material sobre la calzada. Ese tipo de condición obliga a extremar la atención porque puede afectar la adherencia y la visibilidad al momento de manejar. Vialidad Nacional también señaló que la situación puede cambiar de manera rápida según la evolución de la tormenta.

Otros corredores con advertencias

El organismo también pidió precaución en la Ruta Nacional 40 Sur, por la posibilidad de precipitaciones aisladas, tormentas eléctricas y reducción de la visibilidad. Para la Ruta Nacional 153, informó inestabilidad climática, probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, con especial atención en los badenes ante posibles bajadas de agua y material de arrastre. En la Ruta Nacional 20, la circulación debía realizarse con cautela por la presencia de frentes tormentosos, lloviznas persistentes y actividad eléctrica.

Estado del resto de la red

Vialidad Nacional precisó que, hasta el momento del informe, permanecían habilitadas con precaución la Ruta Nacional 40 Norte, la Ruta Nacional 150 en todo su recorrido, la Ruta Nacional 150 en el tramo Jáchal-Ischigualasto, la Ruta Nacional 40 entre Huaco y el límite con La Rioja, y la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia. La información oficial no consignó cortes, pero sí mantuvo el criterio de circulación asistida por las condiciones del tiempo. Esa distinción es relevante para transportistas, prestadores logísticos y usuarios que deban planificar traslados por la provincia.

Recomendaciones y guardias

El organismo indicó que los equipos técnicos y de conservación mantienen guardias permanentes en las rutas para atender contingencias derivadas del clima. Además, pidió a los conductores disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y circular con las luces bajas encendidas. La advertencia principal se concentró en los badenes: no deben cruzarse cuando el agua arrastra piedras o lodo. Vialidad Nacional recomendó, por último, respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los equipos viales desplegados en los distintos corredores de San Juan.