Las intensas lluvias comenzaron a generar preocupación en el sector agrícola, principalmente por los daños en los cultivos de hoja. Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros, advirtió que las consecuencias podrían reflejarse en los mercados dentro de 10 a 15 días y anticipó una temporada difícil para el campo.

Las fuertes precipitaciones registradas en San Juan durante los últimos días comenzaron a encender las alarmas entre los productores agrícolas. El exceso de agua afecta principalmente a los cultivos más sensibles y podría provocar una menor disponibilidad de verduras en los mercados durante las próximas semanas.

Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros, habló con radio Mil20 y explicó que las consecuencias de los temporales ya empiezan a sentirse en la producción. Entre los cultivos más perjudicados mencionó aquellos de hoja, como la lechuga, la cebolla y la espinaca.

"Los más afectados son los de hoja. Todo lo que es lechuga, cebolla, espinaca, ese tipo de cosas sufren mucho el agua", señaló. Además, advirtió que la exposición posterior a las altas temperaturas y al sol intenso también puede agravar los daños en las plantaciones.

En cuanto a otros productos, mencionó el tomate, la berenjena y el pimiento, que pueden resistir mejor estas condiciones siempre que las tormentas no estén acompañadas de caída de granizo.

Una de las preocupaciones del sector pasa por el impacto que estas pérdidas podrían tener en la comercialización y los precios. Sin embargo, López aclaró que las consecuencias no suelen trasladarse inmediatamente a las verdulerías. "Normalmente siempre todas estas cosas se notan después de 10 días, 15 días", explicó.

El dirigente indicó que los cultivos que todavía están en una etapa inicial de crecimiento son especialmente vulnerables, ya que el agua puede destruir las plantaciones y provocar pérdidas que recién se hacen evidentes con el paso de los días, cuando comienza a disminuir la mercadería disponible.

La situación de los productores de Sarmiento

Durante la entrevista también fue consultado por las dificultades que atravesaron los productores de melones en la zona de Sarmiento. López explicó que la Sociedad de Chacareros realizó algunos relevamientos, aunque aclaró que tiene pocos asociados en ese departamento.

En ese sentido, detalló que cuando sus integrantes atraviesan situaciones complicadas por contingencias climáticas, la institución busca colaborar con distintas herramientas. Entre las medidas mencionó la preparación de tierras y la posibilidad de facilitarles el traslado al mercado mediante la exención del pago del boleto.

"Tratamos de ayudarlos para que puedan seguir subsistiendo y no dejen de sembrar", sostuvo. No obstante, aclaró que en esta oportunidad fueron pocos los socios afectados y que no se registró una cantidad importante de damnificados dentro de la entidad.

Actualmente, la Sociedad de Chacareros cuenta con entre 400 y 450 asociados, de los cuales aproximadamente 250 a 300 mantienen actividad comercial y llegan habitualmente al mercado durante esta época del año.

Preocupación por una temporada complicada

López también describió el panorama que atraviesan los productores con la llegada de la temporada de lluvias. Según explicó, las contingencias climáticas se convierten en uno de los principales temas de conversación del sector, junto con la prevención de plagas y enfermedades que pueden afectar los cultivos.

El presidente de la entidad reconoció que las ventas habían comenzado a mejorar en los últimos días, con un mayor consumo de verduras, pero advirtió que las condiciones meteorológicas vuelven a poner en riesgo esa recuperación.

"Va a ser una temporada muy difícil para los productores. Dios quiera que no sea la peor, está todo dado para que sea un año malísimo para el campo", manifestó.

Si bien reconoció que esta fue la primera gran tormenta de lluvia que afectó a la zona, expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir en adelante y por las consecuencias que las precipitaciones tendrán sobre la actividad agrícola sanjuanina.