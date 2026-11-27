El aumento de las temperaturas, el deshielo de la Cordillera y las posibles crecidas de ríos y arroyos pueden modificar el comportamiento de la fauna silvestre en San Juan y favorecer la aparición de alacranes, escorpiones y serpientes venenosas en zonas pobladas. La advertencia fue formulada por Ezequiel Salomón, director de Conservación, en una entrevista con Radio Mil20. Según explicó, los fenómenos meteorológicos asociados al evento El Niño pueden desplazar a estas especies fuera de sus refugios naturales. El escenario obliga a reforzar la prevención en viviendas, patios y espacios públicos durante los próximos meses.

Desplazamiento de fauna Salomón sostuvo que las tormentas, inundaciones, crecidas de los ríos y el deshielo de las nieves y glaciares afectan directamente a la fauna. El principal problema, indicó, es la pérdida o inundación de los refugios naturales, lo que obliga a los animales a buscar protección y alimento en otros sectores. En ese proceso, muchos terminan llegando a valles y zonas habitadas. En palabras del funcionario: “Estos animales sufren inundaciones en su lugar, en su hábitat natural y necesitan buscar lugares en donde protegerse. Muchas veces bajan a las zonas de los valles y ahí es donde se empiezan a producir los encuentros entre las personas y los animales”.

Especies bajo atención El director de Conservación señaló que ya se registraron apariciones de alacranes y escorpiones en algunos establecimientos, una situación en la que también interviene Salud Pública. Además, advirtió sobre la posible presencia de serpientes, algunas con venenos de importancia médica, lo que puede representar un riesgo para las personas. Por ese motivo, pidió extremar las precauciones y evitar cualquier contacto directo con ejemplares que aparezcan en viviendas, patios o espacios públicos. “Ante el acercamiento de cualquier ejemplar de fauna silvestre, lo primero que hay que hacer es tratar de no tener contacto directo, no intervenir”, recomendó.

Qué hacer ante un ejemplar Salomón aclaró que no todos los animales que llegan a zonas pobladas necesitan ser rescatados, porque en muchos casos solo buscan refugio o alimento y luego se retiran por sus propios medios. La intervención de las autoridades, explicó, resulta necesaria cuando el ejemplar está herido o permanece en un lugar del que no puede salir, como puede ocurrir dentro de una vivienda. En esos casos, pidió comunicarse con los organismos correspondientes y evitar intentar capturarlo, manipularlo o lastimarlo. También remarcó: “Muchas veces es difícil poder identificar para una persona que por ahí no conoce la especie si se trata de una variedad que es peligrosa o no. Entonces, ante la duda, no manipularla, tampoco herirla”.

Para denuncias o solicitudes de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea ambiental de la Secretaría de Ambiente al 264-4305057. También pueden dar aviso a través del 911, para que intervenga la Policía Ecológica. Salomón recordó, además, que estos animales cumplen funciones dentro de los ecosistemas y que su presencia forma parte del equilibrio natural. Ante el posible aumento de encuentros durante la temporada de tormentas, deshielo y crecidas, la recomendación oficial es mantener distancia y dejar la intervención en manos de personal especializado.