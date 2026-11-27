Organizado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, el certamen reafirma el compromiso institucional con la cultura, la educación y el federalismo provincial, logrando una convocatoria que alcanzó a los 19 departamentos. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, referentes educativos y culturales, integrantes de la comunidad universitaria, escritores, docentes, estudiantes y familias de toda la provincia.

Esta edición marcó un hito de participación con 238 obras recibidas y 936 autores de diversas edades, entre los que se destacó el aporte de 40 establecimientos educativos. Como principal novedad, este año se incorporó la categoría Literatura Ilustrada, abriendo espacio a historietas, cómics, manga, libro álbum y relatos ilustrados que convivieron con los géneros literarios tradicionales.

Ganadores por sección y categoría

Durante la gala se anunciaron los ganadores y se entregaron las distinciones correspondientes a cada categoría:

Sección I: Escritores Mayores

Cuento

1º Premio: Oasis armónico, de Gonzalo Ramiro Arena.

2º Premio: Asedio al olvido, de Carlos Horacio Storni.

Novela

1º Premio: El bramido, de María Daniela Solavagione.

2º Premio: Hijos del zonda, de Axel Brian Cataldo Loza.

Poesía

1º Premio: Albor(de) la palabra, de María Julieta Miranda Russo.

2º Premio: El primer mestizo. Cantos, poemas y sonetos de uva, vino, sol y tiempo, de Mirian Mabel Fonseca.

Literatura Ilustrada

1º Premio: Mega Josefina brutal, de Carlos Antonio Fernández.

2º Premio: Desertum Crucis, de Maximiliano Nicolás Martín González y Claudio Iván Cabello.



Distinciones para Escritores Mayores: Los ganadores del primer puesto en cada categoría recibieron un estímulo económico de $700.000, mientras que los segundos puestos obtuvieron $400.000. En todos los casos, el premio incluye la edición y publicación de sus obras en formato impreso y digital a través del Fondo Editorial.

Sección II: Escritores Menores

Revelación Juvenil Individual

1.º Premio: El soldado de los dos mundos, de Melanie Guadalupe Victoria Montero.

2.º Premio: Albahaca, de María Luz Méndez Ríos.

Revelación Escolar

1.º Premio: Guardianes del triásico: crónicas, leyendas y secretos científicos de Ischigualasto, de la Escuela Albergue Casa del Niño.



Distinciones para Escritores Menores: Tanto el primer como el segundo puesto de la categoría Revelación Juvenil Individual recibieron una tablet cada uno, junto con la edición y publicación impresa y digital de sus trabajos. Por su parte, en Revelación Escolar, cada uno de los estudiantes autores de la obra ganadora recibió una tablet, además de la publicación impresa y digital del libro.