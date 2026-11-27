Organizado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, el certamen reafirma el compromiso institucional con la cultura, la educación y el federalismo provincial, logrando una convocatoria que alcanzó a los 19 departamentos. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, referentes educativos y culturales, integrantes de la comunidad universitaria, escritores, docentes, estudiantes y familias de toda la provincia.
Esta edición marcó un hito de participación con 238 obras recibidas y 936 autores de diversas edades, entre los que se destacó el aporte de 40 establecimientos educativos. Como principal novedad, este año se incorporó la categoría Literatura Ilustrada, abriendo espacio a historietas, cómics, manga, libro álbum y relatos ilustrados que convivieron con los géneros literarios tradicionales.
Ganadores por sección y categoría
Durante la gala se anunciaron los ganadores y se entregaron las distinciones correspondientes a cada categoría:
Sección I: Escritores Mayores
Cuento
1º Premio: Oasis armónico, de Gonzalo Ramiro Arena.
2º Premio: Asedio al olvido, de Carlos Horacio Storni.
Novela
1º Premio: El bramido, de María Daniela Solavagione.
2º Premio: Hijos del zonda, de Axel Brian Cataldo Loza.
Poesía
1º Premio: Albor(de) la palabra, de María Julieta Miranda Russo.
2º Premio: El primer mestizo. Cantos, poemas y sonetos de uva, vino, sol y tiempo, de Mirian Mabel Fonseca.
Literatura Ilustrada
1º Premio: Mega Josefina brutal, de Carlos Antonio Fernández.
2º Premio: Desertum Crucis, de Maximiliano Nicolás Martín González y Claudio Iván Cabello.
Distinciones para Escritores Mayores: Los ganadores del primer puesto en cada categoría recibieron un estímulo económico de $700.000, mientras que los segundos puestos obtuvieron $400.000. En todos los casos, el premio incluye la edición y publicación de sus obras en formato impreso y digital a través del Fondo Editorial.
Sección II: Escritores Menores
Revelación Juvenil Individual
1.º Premio: El soldado de los dos mundos, de Melanie Guadalupe Victoria Montero.
2.º Premio: Albahaca, de María Luz Méndez Ríos.
Revelación Escolar
1.º Premio: Guardianes del triásico: crónicas, leyendas y secretos científicos de Ischigualasto, de la Escuela Albergue Casa del Niño.
Distinciones para Escritores Menores: Tanto el primer como el segundo puesto de la categoría Revelación Juvenil Individual recibieron una tablet cada uno, junto con la edición y publicación impresa y digital de sus trabajos. Por su parte, en Revelación Escolar, cada uno de los estudiantes autores de la obra ganadora recibió una tablet, además de la publicación impresa y digital del libro.