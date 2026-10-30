La Municipalidad avanza con el Plan de Pavimento Municipal en el barrio. Los pasajes internos ya están terminados y la calle principal lleva un 30% de ejecución.

La Municipalidad de Rivadavia continúa con el Plan de Pavimento Municipal en el Loteo Rumbos, donde ejecuta la pavimentación de sus calles con inversión financiada íntegramente con recursos propios. La intervención apunta a mejorar la infraestructura vial del barrio y a responder a un reclamo sostenido de los vecinos por mejores condiciones de circulación.

Según la información oficial, los pasajes internos del loteo ya están completamente pavimentados, mientras que la calle principal registra un avance del 30%. En esta etapa, los equipos municipales realizan tareas de nivelación y preparación del terreno para las próximas fases de obra. El municipio no informó plazos de finalización en el parte difundido.

Alcance de la obra

La intervención contempla la totalidad del trazado urbano del Loteo Rumbos, con impacto sobre la conectividad interna, la accesibilidad y la seguridad vial de las familias que residen en el sector. El pavimento forma parte de una secuencia de mejoras urbanas que el municipio presenta como política de infraestructura con fondos propios.

La obra se suma a otras intervenciones ya concretadas en el barrio, entre ellas la construcción y el equipamiento de la plaza. Ese espacio fue destinado al encuentro, la recreación y la vida comunitaria, de acuerdo con el detalle oficial. En ese marco, la pavimentación aparece como una continuidad de las mejoras urbanas en el sector.

Política de inversión local

El municipio vinculó esta ejecución con una estrategia de inversión en infraestructura orientada a distintos sectores del departamento. La decisión de financiarla con recursos propios implica que no depende de aportes informados en el parte oficial de otras jurisdicciones o programas externos. El siguiente dato a seguir será la evolución del frente de obra sobre la calle principal y la eventual conclusión del trazado previsto.