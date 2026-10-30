La Cámara Hotelera Sanjuanina informó una ocupación de entre 76% y 78% para este fin de semana. En la Fiesta Nacional del Sol, las consultas siguen por debajo del 20%.

La ocupación hotelera en San Juan se ubica entre el 76% y el 78% para este fin de semana, impulsada por los eventos deportivos que se desarrollan en la provincia. El dato fue informado por Tamara Boggian, integrante de la Cámara Hotelera Sanjuanina, en diálogo con Radio Mil20. La referencia contrasta con la Fiesta Nacional del Sol, que según el relevamiento del sector todavía no alcanza un nivel de demanda similar.

Fiesta del Sol

De acuerdo con Boggian, las encuestas realizadas por el sector muestran que la ocupación hotelera durante la Fiesta Nacional del Sol no llega al 20%. La dirigente sostuvo que la celebración mantiene principalmente un público local y señaló: “Históricamente, siempre ha sido una fiesta para el sanjuanino”. También indicó que existe el objetivo de posicionarla como un atractivo nacional, aunque ese resultado todavía no se verificó en la demanda hotelera.

Eventos deportivos

En contraste, la representante hotelera destacó el movimiento que generan las competencias deportivas y precisó que el relevamiento de ocupación para este fin de semana comprende desde el jueves hasta el domingo. Según su explicación, ese tipo de actividades dinamiza la demanda de alojamiento y sostiene una ocupación superior a la que registra la Fiesta Nacional del Sol. El dato resulta relevante para el sector porque incide en la planificación de tarifas, servicios y disponibilidad de plazas.

Alojamientos informales

Boggian también se refirió al crecimiento de los alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb. Aclaró que la Cámara no cuenta con información sobre el nivel de ocupación de esos establecimientos, pero consideró que su demanda también es alta en este tipo de acontecimientos. Planteó además la necesidad de avanzar en una regulación, al señalar que los hoteles afrontan costos laborales, impositivos y de funcionamiento que no siempre están presentes en los departamentos ofrecidos de manera informal.

Como ejemplo, mencionó la diferencia entre una habitación doble que puede costar alrededor de $100.000 y un departamento para cuatro personas ofrecido a unos 40 dólares. Según explicó, esa brecha está vinculada con los costos de operación y con la imposibilidad del sector hotelero de controlar las tarifas que fijan las plataformas, que varían según la demanda. En ese marco, sostuvo que una regulación permitiría establecer condiciones más equilibradas para competir.

Servicios y efecto económico

La dirigente también indicó que los hoteles adaptan sus prestaciones para los deportistas, con desayunos desde las 4 de la mañana, alimentos específicos y espacios seguros para guardar bicicletas de alto valor. Además, afirmó que el impacto económico no se limita al alojamiento, sino que alcanza a la gastronomía, el comercio y los prestadores de servicios de salud. Como cierre, remarcó que los visitantes suelen sorprenderse por las distancias, los paisajes y la disponibilidad de días soleados, factores que, según su evaluación, pueden convertir una estadía por competencia en una futura visita turística.