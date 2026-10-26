El Municipio despliega tareas de limpieza y profundización de cunetas, desmalezamiento y descacharreo en sectores de las zonas norte, oeste, sur y centro del departamento, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles riesgos ante eventuales precipitaciones.

La Municipalidad de Rivadavia lleva adelante un operativo de prevención en distintos puntos del departamento, con trabajos destinados a mejorar las condiciones de drenaje y preparar los espacios públicos ante la posibilidad de lluvias asociadas al fenómeno climático El Niño.





Las tareas se desarrollan en sectores de las zonas norte, oeste, sur y centro de Rivadavia e incluyen la limpieza y profundización de cunetas, el desmalezamiento de distintos sectores y el descacharreo, acciones fundamentales para favorecer el escurrimiento del agua y evitar la acumulación de residuos, malezas y otros elementos que puedan obstruir los desagües.





Estos trabajos forman parte de las acciones preventivas que impulsa el Municipio para anticiparse a posibles contingencias climáticas, mejorar las condiciones de los barrios y reducir los inconvenientes que podrían ocasionar las precipitaciones, especialmente en aquellos sectores que requieren una atención prioritaria.





En este sentido, la intervención en cunetas y desagües permite optimizar su capacidad de conducción, mientras que las tareas de limpieza y desmalezamiento contribuyen a mantener los espacios en mejores condiciones y prevenir obstrucciones.





Desde la gestión municipal, encabezada por el intendente Sergio Miodowsky, se continúa trabajando en distintos puntos del departamento, con una presencia territorial orientada a la prevención, el mantenimiento y el cuidado de los vecinos.





La planificación y ejecución de estos operativos busca fortalecer la capacidad de respuesta del departamento frente a eventuales lluvias, mediante acciones concretas que permitan anticiparse a los problemas y minimizar sus posibles consecuencias.





La prevención es una tarea permanente que requiere planificación, trabajo en territorio y compromiso colectivo, por lo que también se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar residuos en cunetas y desagües, mantener limpios los frentes de sus viviendas y evitar sacar basura fuera de los horarios establecidos de recolección.