La Asociación Familias del Dolor destacó los avances en las licitaciones de las rutas nacionales 20 y 40, al entender que las obras pueden incidir sobre una problemática vial que, según su planteo, arrastra años de insuficiencias en la provincia. La entidad vinculó esos procesos con la necesidad de reducir los siniestros con consecuencias fatales en los corredores de acceso a San Juan.

En el caso de la Ruta 20, la organización valoró que la licitación ya haya avanzado, mientras que para la Ruta 40 señaló que también existen procedimientos previstos. Para los familiares de víctimas, ambos tramos forman parte de un reclamo sostenido por mejoras de infraestructura y de seguridad en la circulación, en especial en los accesos y conexiones de mayor tránsito.

Registro preliminar Desde la organización informaron que contabilizan 73 víctimas fatales por siniestros viales en 2026 en San Juan. Aclararon que se trata de una cifra preliminar, sujeta a actualización al cierre de octubre con los datos de su observatorio.

Prevención y riesgo La Asociación también advirtió sobre la participación de motociclistas en los siniestros y sostuvo que las motos constituyen uno de los principales factores de riesgo en las rutas provinciales. En ese marco, planteó que las obras de infraestructura deben complementarse con medidas de prevención y concientización para reducir la cantidad de muertes en rutas y calles.

El seguimiento de las licitaciones de las rutas 20 y 40 queda así ligado a dos variables que la organización considera centrales: la ejecución de obras y la evolución de la siniestralidad vial. El dato preliminar de víctimas deberá ser contrastado con la actualización que el observatorio difundirá al cierre de octubre.