La obra se ejecutará por etapas y alcanzará a todo el barrio. La primera fase incluye nivelamiento y preparación del suelo.

La Municipalidad de Rivadavia inició los trabajos para pavimentar el Loteo Rumbos, una intervención que se ejecutará por etapas y alcanzará la totalidad del barrio. La obra apunta a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación de las familias que residen en la zona.

En esta primera fase se realizan tareas de nivelamiento y preparación del suelo, pasos previos a la pavimentación de las calles. Ese esquema de ejecución anticipa un desarrollo gradual del proyecto y permite ordenar la secuencia técnica de la obra antes de su terminación.

Según informó la comuna, la obra será financiada íntegramente con fondos municipales. En ese marco, la gestión del intendente Sergio Miodowsky la presentó como parte de un plan de infraestructura y mejoras en distintos barrios del departamento, con recursos propios.

Alcance del proyecto El plan contempla intervenir la totalidad del Loteo Rumbos, con impacto sobre la accesibilidad y la conectividad interna del barrio. La mejora del pavimento suele incidir también en el tránsito cotidiano, el ingreso de servicios y las condiciones generales de uso del espacio urbano.

Próximas etapas La continuidad de los trabajos dependerá del avance de cada una de las fases previstas, comenzando por la preparación del terreno y siguiendo con la pavimentación. La Municipalidad no precisó en el material difundido un plazo de finalización, por lo que el seguimiento de la obra quedará atado al ritmo de ejecución de las etapas anunciadas.