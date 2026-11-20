La inscripción se hace online y tiene dos etapas, según sean socios o no socios. La vacante queda confirmada recién после la revisión de la documentación y el pago.

La Universidad Nacional de San Juan abrió la inscripción a la Escuela de Verano y a la Escuela de Deporte Aventura para la temporada 2026-2027, con actividades previstas en el Complejo Deportivo “El Palomar”. La propuesta retoma una modalidad ya utilizada por la casa de estudios para el receso estival y concentra allí la organización de ambas actividades.

La inscripción quedó dividida en dos etapas. Los socios pueden anotarse de manera online hasta el 30 de noviembre, mientras que el resto de las familias podrá hacerlo desde el 1° de diciembre, siempre que queden cupos disponibles. Ese esquema ordena el acceso a las vacantes y diferencia prioridades según la condición de socio.

Trámite online y documentación

El registro se realiza en www.verano.bienestar.unsj.edu.ar. Allí se debe validar el DNI de un integrante socio del grupo familiar, o bien seleccionar la opción de no socio, y completar una ficha con los datos de cada niño o niña que participará. Antes de enviar la solicitud, el sistema exige leer y aceptar el Reglamento Interno y las condiciones sobre el uso de datos personales. Al finalizar, emite un código con formato EV, junto con la ficha y la constancia en PDF, que deben conservarse.

Control médico y cupos

Después del trámite digital, un médico debe completar la ficha médica del menor. Esa documentación, firmada y acompañada por las fotocopias correspondientes, se presenta en la Oficina de Deporte Federado del Complejo “El Palomar”, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. La inscripción online no asegura la vacante: el lugar queda confirmado recién cuando el personal revisa la documentación y registra el pago. Luego se entrega un cupón que debe abonarse dentro de las 72 horas hábiles siguientes.

Para consultas sobre el procedimiento, la Oficina de Deporte Federado habilitó el WhatsApp 2646629521. Con ese canal, la universidad centraliza las dudas operativas mientras avanza el período de inscripción y la validación de los legajos presentados.