El intendente Sergio Miodowsky inauguró la oficina de Cómputos y Estadísticas de Emergencia Municipal, que funcionará en el ámbito del Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM) y permitirá sistematizar información, registrar intervenciones y optimizar la planificación y respuesta ante situaciones críticas en el departamento.

La Municipalidad de Rivadavia continúa fortaleciendo sus políticas de prevención y respuesta ante emergencias. En este marco, el intendente Sergio Miodowsky encabezó la inauguración de la nueva oficina del Área de Cómputos y Estadísticas de Emergencia Municipal, un espacio que se incorpora al funcionamiento del Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM).





Esta nueva área tendrá como principal objetivo recopilar, organizar y procesar información estadística sobre las distintas situaciones de emergencia que se registran en el departamento, permitiendo contar con datos precisos sobre las intervenciones realizadas, identificar zonas de mayor vulnerabilidad y disponer de herramientas para mejorar la toma de decisiones y la planificación de futuras acciones.





El COEM funciona en Rivadavia desde finales de 2024 y constituye un espacio de coordinación y trabajo articulado entre distintas áreas y organismos que intervienen ante situaciones de urgencia. Lo integran efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil, Emergencias Municipales, las áreas de Acción Social y Salud, y los equipos de Dispositivos y Abordajes Territoriales, que trabajan de manera conjunta para brindar asistencia y respuestas inmediatas a los vecinos.





Su intervención resulta fundamental ante acontecimientos como incendios, inundaciones, contingencias climáticas y otras situaciones que requieren asistencia urgente, incluyendo la evacuación preventiva de familias, su traslado a espacios de resguardo y el acompañamiento necesario hasta superar la emergencia.





Actualmente, el COEM también trabaja de manera articulada con el COPRE en tareas de prevención y planificación frente a posibles contingencias climáticas, especialmente ante los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño y la posibilidad de lluvias intensas en San Juan, con especial atención en el departamento de Rivadavia.





La incorporación del Área de Cómputos y Estadísticas representa un nuevo paso en el fortalecimiento de este sistema de trabajo, ya que permitirá que cada intervención genere información útil para evaluar procedimientos, conocer las necesidades del territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.





De esta manera, la gestión municipal continúa apostando a la prevención, la planificación y el trabajo coordinado, incorporando herramientas que permitan cuidar a los vecinos y actuar con mayor eficiencia ante situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad y bienestar.