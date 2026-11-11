Desde hace varios días se refleja el crecimiento del Río Los Patos

De acuerdo a lo que se informó por los lugareños, la crecida del Río Los Patos comenzó a tener fuerza ayer, cuando se comenzó a comer parte del camino y a meterse por debajo del mismo. Si bien no está confirmado oficialmente, a medida que creció el caudal se tomó la decisión de cortar el tránsito de manera precautoria. Aún así, hubo algunos llamados en algunas empresas prestadoras de servicios que cerraban el turno de trabajo y que habrían sufrido algunos problemas para descender. De todos modos, se supo que el cambio de turnos se hizo con normalidad a pesar de las complicaciones en el camino y que los trabajadores que está en la zona están en optimas condiciones. De hecho, las fuentes consultadas explicaron que los problemas se han generado en el camino, “no estamos ante una nevada, que te inmoviliza todo”, explicaron.

En la medida que creció el Río el agua comenzó a ganarle al camino

De acuerdo a lo que se informó por algunos lugareños, el caudal de los Ríos Andinos comenzó a crecer en la medida que aumentaron los registros térmicos. Sobre todo, el incremento se siente con fuerza en la parte alta de la montaña, pero sin riesgo para las personas que trabajan en la zona que tienen sus campamentos y provisiones. Ejemplo de esto es que el pronostico extendido del tiempo indica que desde ayer y hasta el viernes las temperaturas seguirán en aumento y con ello se producirá un crecimiento en los caudales del río.

Según fuentes consultadas, el Río Los Patos venía creciendo de manera constante en promedio 5 centímetros por día, pero en el día de ayer este volumen se habría duplicado, lo que significa un incremento muy importante. Esto llevó a que haya cortes en el kilómetro 25-ayer- y hoy en el 42 y el 30. A modo de referencia, el kilómetro cero es el lugar donde se construyó los puentes de Pachón y desde ahí se contabiliza hacia alta montaña.





