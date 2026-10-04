Mónica Muggiani, de 64 años, representante del Barrio CESAP, fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Rivadavia.





El Salón La Cabaña fue escenario anoche de una celebración especial en Rivadavia, donde se llevó adelante la elección de la Reina del Adulto Mayor, una propuesta que reunió a vecinos y vecinas para compartir una noche de encuentro, alegría y reconocimiento.





En un ambiente festivo y cargado de emoción, las participantes fueron protagonistas de una jornada que puso en valor la experiencia, la vitalidad y el espíritu activo de los adultos mayores de Rivadavia.





Tras la elección, Mónica Muggiani, de 64 años, representante del Barrio CESAP, fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Rivadavia.





En tanto, Susana Durán, de 68 años, fue elegida Virreina, completando la flamante representación que acompañará las distintas actividades destinadas a los adultos mayores.





La elección se convirtió así en una verdadera fiesta, donde cada participante tuvo la oportunidad de compartir y disfrutar junto a familiares, amigos y vecinos, reafirmando la importancia de generar espacios de encuentro, participación y reconocimiento para quienes forman parte de la comunidad.





Desde la Municipalidad de Rivadavia se continúa impulsando este tipo de propuestas que promueven una vida activa, el encuentro entre generaciones y el protagonismo de los adultos mayores en la vida social y comunitaria del departamento.