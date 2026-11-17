La Municipalidad de Rivadavia continúa ejecutando trabajos de mejoramiento y puesta en valor en la Unión Vecinal de Villa Santa Anita, con el objetivo de fortalecer las instalaciones de esta institución y brindar mejores condiciones a los vecinos que diariamente participan de sus actividades.

Actualmente, los equipos municipales llevan adelante la construcción de los baños y la realización de un nuevo contrapiso. Además, como parte de las tareas previstas, se realizará la pintura del edificio, completando así una serie de intervenciones destinadas a mejorar y acondicionar este espacio comunitario.





Estas obras forman parte del trabajo que el municipio desarrolla en distintos puntos del departamento, acompañando a las instituciones y promoviendo la recuperación y el fortalecimiento de los espacios que cumplen un importante rol social y comunitario.





De esta manera, Rivadavia continúa avanzando con acciones concretas que contribuyen a mejorar la infraestructura de las instituciones y generar mejores espacios de encuentro para toda la comunidad.