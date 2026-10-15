La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan inauguró una delegación en Rivadavia para acercar la atención a los vecinos y evitar traslados a la capital provincial. La nueva oficina funcionará en Avenida Libertador 5135 oeste y recibirá denuncias, brindará asesoramiento y permitirá realizar audiencias conciliatorias. Desde el organismo, además, adelantaron que la próxima apertura será en Iglesia.

En diálogo con Radio Mil20, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, sostuvo que la incorporación de sedes en los departamentos apunta a ampliar el acceso a las herramientas de protección de derechos de los consumidores. También agradeció al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, por acompañar la iniciativa. Según explicó, la delegación no se limitará a recibir reclamos, sino que tendrá intervención en la búsqueda de soluciones entre consumidores y proveedores.

Conciliación como eje Carrizo señaló que la conciliación es el eje central del trabajo del organismo y que el objetivo es resolver los conflictos mediante acuerdos antes de avanzar a otras instancias administrativas. “El pilar fundamental es la conciliación”, afirmó durante la entrevista. En ese marco, indicó que también buscan reforzar el área administrativa para ofrecer respuestas concretas a quienes presentan reclamos.

Multas y registro La funcionaria aclaró que las sanciones económicas no constituyen la primera respuesta ante una denuncia, sino una instancia posterior cuando no se logra una solución conciliatoria. “Nosotros no trabajamos en la multa. Para nosotros la multa es la última instancia, donde tuviste la oportunidad de conciliar y no fue así”, expresó. Además, explicó que el Registro de Infractores reúne los casos con multas firmes, se actualiza cada seis meses y puede consultarse mediante un código QR disponible en distintos espacios y operativos del organismo.

Próxima apertura en Iglesia Carrizo precisó que una denuncia no implica de manera automática la incorporación de una empresa o proveedor al registro. Para llegar a esa instancia, dijo, debe existir una sanción firme luego de que no se haya alcanzado una resolución favorable por conciliación. También anticipó que el organismo trabaja en la apertura de una delegación en Iglesia, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial en zonas alejadas de la capital provincial. Según indicó, la doctora Rocco, que se desempeña en Achango, se trasladará al departamento para participar de las audiencias conciliatorias.

Red de atención La directora destacó además el funcionamiento de las delegaciones de Valle Fértil, Sarmiento y 25 de Mayo, donde, según señaló, se trabaja con atención cercana a los vecinos. Por último, adelantó que habrá una reunión con los responsables de las distintas delegaciones para analizar nuevas herramientas que permitan fortalecer el servicio y facilitar el acceso de la comunidad a la defensa de sus derechos como consumidores.