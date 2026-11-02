El aviso abarca la tarde de este martes y alcanza a sectores de la precordillera y a Ullum y Zonda. Se prevén ráfagas superiores a 70 km/h y máxima de 30 grados.

San Juan volverá a estar bajo alerta amarilla por viento Zonda durante la tarde de este martes. El aviso comprende distintas zonas de la provincia, donde se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

De acuerdo con el informe meteorológico, las áreas alcanzadas serán la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos de Ullum y Zonda. La advertencia se concentra en sectores donde el fenómeno suele presentarse con mayor intensidad por su condición geográfica.

El viento podría generar una reducción de la visibilidad, condiciones de muy baja humedad y un incremento brusco de la temperatura. Para esa jornada, el pronóstico anticipa una máxima de 30 grados en San Juan, lo que refuerza el impacto esperado sobre la actividad cotidiana en las zonas afectadas.

La combinación de ráfagas y baja humedad obliga a seguir la evolución del fenómeno durante la segunda mitad del día. En ese tramo horario, el viento podría sentirse con mayor intensidad en los sectores incluidos en el alerta. El aviso meteorológico permanece vigente para la tarde de este martes.