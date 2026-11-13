La Dirección de Coordinación realizó análisis técnicos y relevamientos para mejorar la cobertura y conectar distintos barrios con escuelas, hospitales y otros servicios.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

El sistema RedTulum implementará modificaciones parciales en los recorridos de seis líneas de colectivos. Los cambios buscan optimizar la cobertura y mejorar la conectividad del transporte público.





Las propuestas surgieron de un trabajo técnico de la Dirección de Coordinación de RedTulum en conjunto con la empresa prestadora del servicio, para la cual se analizaron sugerencias, relevamientos en territorio y reclamos de usuarios recibidos por los canales oficiales. Además, estudió la conexión de los barrios con hospitales, municipios, escuelas, instituciones, zonas comerciales y el microcentro.





El análisis incluyó distintos niveles de cobertura. Se consideraron clínicas, plazas, centros comerciales, cementerios e iglesias, entre otros puntos de interés.





En la zona central y sus alrededores, también se evaluaron las características de las calles y la cantidad de líneas previstas. El objetivo fue determinar las vías más adecuadas para el desplazamiento de los colectivos.





Los nuevos recorridos





Las modificaciones parciales previstas para cada línea son las siguientes:





- Línea 4

Av. Rawson, Las Heras, 25 de Mayo, España, Av. Libertador, Av. Rawson y recorrido habitual.





Ruta Nacional N°40, Centenario, Tucumán, Monseñor Distéfano, Mendoza, Oro y recorrido habitual.





- Línea 402

Nueva Argentina, Cipolletti, 25 de Mayo, Tambor de Tacuarí, Nueva Argentina, Díaz y recorrido habitual.





- Línea 403

Terminal de Ómnibus de San Juan, Avellaneda, Gral. Paz, Estados Unidos, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador, Salta, Neuquén, Díaz Vélez, Patagonia, Maradona, Patagonia, Vitaz, Patagonia, Díaz, Centenario, Cipolletti, Proyectada 1, Proyectada 2, Proyectada 3, Bonduel, Rivadavia, Cipolletti, 25 de Mayo, Colón, Corrientes, Maradona, Hipólito Irigoyen, Salta, 25 de Mayo, Mendoza, Av. Libertador, Aberastain, Mitre, Avellaneda y Terminal de Ómnibus de San Juan.





- Línea 404

Terminal de Ómnibus de San Juan, Avellaneda, Gral. Paz, Estados Unidos, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador, Gral. Acha, Juan Jufré, Mendoza, Rodríguez, Salta, Hipólito Irigoyen, Maradona, Corrientes, Colón, 25 de Mayo, Cipolletti, Rivadavia, Bonduel, Proyectada 1, Proyectada 2, Proyectada 3, Cipolletti, Centenario, Díaz, Patagonia, Vitaz, Patagonia, Maradona, Patagonia, Díaz Vélez, Neuquén, Salta, Cortínez, España, Av. Libertador, Aberastain, Mitre, Avellaneda y Terminal de Ómnibus de San Juan.





- Línea 406

Av. Benavídez, Tucumán, Juan Jufré, Tucumán, Av. Libertador, Av. Rawson, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador, Gral. Acha, Cereceto, Tucumán, Av. Benavídez y recorrido habitual.





- Línea 460

Av. Libertador, Pueyrredón, Avellaneda, Santa Fe, Av. Rioja, Av. Libertador y recorrido habitual.