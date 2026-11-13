La emergencia hídrica en Calingasta obligó este viernes a evacuar en helicóptero a trabajadores vinculados al proyecto El Pachón, ante el deterioro de los caminos y la imposibilidad de asegurar un traslado terrestre. La medida se adoptó en un contexto de crecida de ríos que afectó distintos sectores del departamento y complicó la circulación en zonas de montaña. El episodio tuvo impacto directo sobre el operativo minero y sobre la conectividad de varias localidades.

Según informó el portal especializado Minería y Desarrollo, a partir de declaraciones del secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta, Diego Ossa, el avance del agua obligó a cambiar la modalidad de evacuación del personal. La situación se agravó respecto de la jornada anterior, cuando Glencore, operadora de El Pachón, resolvió anticipar la salida preventiva de 20 trabajadores del campamento Sombreros. En ese momento, la empresa indicó que el río Blanco había dañado distintos puntos del camino y cortado la circulación a la altura del kilómetro 31 de la servidumbre minera.

Caudal en aumento El problema se inscribe en una crecida extraordinaria de los cursos de agua cordilleranos, asociada a las altas temperaturas y al rápido derretimiento de la nieve acumulada durante el invierno. El titular de la Dirección de Hidráulica, José María Ginestar, señaló que el río San Juan pasó de transportar unos 40 metros cúbicos por segundo a registrar picos cercanos a los 200, mientras que en las últimas mediciones se ubicaba en torno de los 120 metros cúbicos por segundo. Ese aumento ya provocó desbordes y puso en riesgo defensas, terraplenes y tramos de caminos próximos a los cauces.

En distintos puntos de Calingasta se registraron olas de hasta un metro y medio, según el reporte difundido para la zona de medición del kilómetro 101. La circulación también quedó afectada en Las Caletas, el puente Pioneros y los caminos que conectan Tamberías con Hilario y otras localidades. En el caso del puente Pioneros, el corte se produjo porque el río Los Patos desbordó antes de alcanzar la estructura; Ossa afirmó que el puente no sufrió daños y que existen caminos alternativos, aunque con trayectos más extensos para los vecinos.

Vigilancia sobre defensas Otro foco de preocupación está en la Ruta Provincial 400, especialmente en Las Caletas, donde el agua comenzó a erosionar las bases de los terraplenes. La situación amenaza tramos utilizados por residentes, turistas, prestadores de servicios y trabajadores ligados a la actividad minera. En paralelo, el municipio mantiene bajo observación Barreal, el sector del Matadero Municipal y el barrio Balcón de Ansilta, donde se reforzaron defensas durante los últimos dos meses para evitar que el río Los Patos avance hacia las viviendas.

Las tareas de encauzamiento permitieron orientar parte del caudal hacia el oeste, aunque persiste la preocupación por filtraciones y por la aparición de humedad en terrenos próximos a Balcón de Ansilta. También se realizan trabajos preventivos en la bajada de Las Majaditas, un sector por donde históricamente puede descender una importante cantidad de agua hacia Barreal. Para reforzar esas intervenciones, Glencore comprometió la colaboración con maquinaria. Hasta la mañana del viernes, el reporte municipal indicaba que no había evacuaciones de viviendas en el casco urbano de Calingasta, aunque el área operativa de El Pachón seguía como el punto más comprometido por las condiciones de acceso.