La 65ª edición se realizará en el Anfiteatro Buenaventura Luna con música, danza y el Fogón de los Arrieros. La grilla incluye artistas locales y nacionales.

La 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición tendrá su segunda noche el sábado 14 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna, en Jáchal. La programación prevé música, danza y expresiones culturales del departamento, con artistas locales y de alcance nacional.

La apertura artística está prevista para las 19, con las actuaciones de Daniel Posse, Los Aballay, la Academia Danza Moquinera y Tres para Cuyo. La apertura oficial de la jornada fue anunciada para las 21, en una noche organizada en torno al folclore y a la participación de agrupaciones culturales de la zona.

Programación institucional Luego de la apertura, el escenario recibirá al Ballet Municipal Luis Tello y a la Paisana Nacional de la Tradición, en uno de los momentos institucionales previstos por la celebración. Más tarde actuarán Takú, Dúo Ruarte Molina, Melteki, Laura Castro, el Sietecincuenta, el Instituto Modern Dance y Los Lucero de Jáchal.

Fogón y cierre Uno de los pasajes centrales será la representación del Fogón de los Arrieros, una puesta que remite a la historia y las costumbres del norte sanjuanino. La grilla nocturna continuará con Soledad, Agustín González, Voces del Norte y Hermanos Godoy, mientras que el cierre estará a cargo de Sergio Galleguillo.

La Municipalidad de Jáchal convocó a vecinos y visitantes a participar de la jornada, que se inscribe entre los principales eventos culturales de San Juan. La actividad se desarrollará en el anfiteatro y concentrará una programación extendida entre la tarde y la noche del 14 de noviembre.