Hidráulica de Jáchal y la Junta de Riego desviaron el caudal con barro por el cauce natural. La medida seguirá hasta que baje la turbiedad.

Tras el temporal que afectó al departamento, Hidráulica de Jáchal y la Junta de Riego resolvieron este sábado derivar el agua turbia por el cauce natural del río Jáchal, en lugar de hacerlo por los canales de riego. La medida apunta a evitar que el barro arrastrado por la lluvia obstruya la red que abastece a las fincas. La disposición quedó vigente hasta nuevo aviso.

El criterio adoptado busca impedir que la greda y los sedimentos finos se depositen dentro de los canales, lo que afectaría el paso del agua hacia los terrenos productivos. Por esa razón, el agua con mayor turbiedad, es decir, con barro y partículas en suspensión, no ingresará a la red de riego hasta que mejore su calidad. La decisión tiene incidencia directa sobre la distribución del recurso en un departamento donde la actividad agrícola depende de esa infraestructura.

Caudal de descarga

Desde el dique Cuesta del Viento se libera de manera constante un caudal de seis metros cúbicos de agua por segundo. La salida se realiza por el descargador de fondo, una compuerta ubicada en la parte baja del dique que permite evacuar agua sin que pase por los canales. De ese modo, el agua con barro sigue su curso únicamente por el lecho del río Jáchal.

Protección de la red

La derivación mantiene separada esa masa de agua de la red primaria y secundaria de riego, con el objetivo de resguardar las compuertas y las acequias principales que distribuyen el recurso a las fincas. Para los productores del departamento, que los canales funcionen sin obstrucciones es una condición necesaria para sostener el riego de los cultivos. Desde el área técnica indicaron que mantener la red libre de barro resulta clave para asegurar el abastecimiento en los próximos meses, en un contexto de verano con clima inestable.

Vigencia y control

Por el volumen de agua liberado y el estado del terreno tras el temporal, las autoridades pidieron a vecinos y productores no acercarse ni circular cerca de la orilla del río Jáchal. El operativo permanece bajo control permanente mientras dure la medida. Hidráulica y la Junta de Riego mantendrán esta modalidad hasta que el agua mejore su calidad y, en ese momento, emitirán un nuevo comunicado para informar si se retoma el reparto habitual por los canales.