El mercado de alquileres en San Juan registra un aumento de las rescisiones de contratos por dificultades para sostener el pago mensual. La tendencia fue señalada tanto por el sector inmobiliario como por la Asociación de Inquilinos, en un contexto de más unidades vacías y menor capacidad de acceso a nuevas locaciones.

El dato surge de un relevamiento de la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA), citado por Iván Orozco, referente inmobiliario sanjuanino y coordinador de Estadísticas de la entidad. Según explicó, los indicadores muestran una diferencia entre el incumplimiento directo y la finalización anticipada de los contratos: los impagos se mantienen estables, pero las rescisiones crecieron.

El índice de incobrabilidad, que mide el porcentaje de inquilinos que deja de pagar, releva alrededor de 48.000 contratos y se mantiene por debajo del 2%. Orozco estimó que la conflictividad actual rondaría entre el 1,5% y el 1,8%, apenas por encima de los valores históricos. En cambio, el porcentaje de contratos rescindidos superó el 2%, cuando históricamente estaba por debajo del 0,5%.

Menor capacidad de pago Orozco sostuvo que el cambio principal no es el incumplimiento, sino la decisión de abandonar el inmueble ante la imposibilidad de afrontar el alquiler. “La gente más que incumplir, lo que está haciendo es diciendo no puedo pagar”, afirmó. También señaló que la misma dinámica se observa en otras provincias y en alquileres comerciales.

El impacto de esa situación se refleja en la vacancia, con más casas y departamentos disponibles y mayores dificultades para firmar contratos nuevos. “A la gente le está costando más ir a alquilar”, dijo Orozco, al vincular ese comportamiento con la caída del consumo en los hogares. También consideró que una eventual mejora podría llegar con la activación de la actividad minera en la provincia, aunque aclaró que todavía no se observa en el mercado locativo.

Endeudamiento y precios Desde la Asociación de Inquilinos de San Juan, su presidente Víctor Bazán describió un escenario de endeudamiento que empuja a muchas familias a recurrir a tarjetas, préstamos informales o ayuda de allegados. Según explicó, quienes ya acumularon deudas no consiguen crédito bancario y terminan dejando su vivienda para volver con familiares, en algunos casos en condiciones de hacinamiento. Bazán estimó que la morosidad entre inquilinos sanjuaninos rondaría al menos el 15%.

El dirigente también vinculó las rescisiones con la suba de los valores de los alquileres en el Gran San Juan. Como referencia, señaló que un departamento de un ambiente cuesta entre $400.000 y $500.000 por mes, mientras que uno de dos ambientes oscila entre $400.000 y $600.000, según ubicación y estado de la propiedad. Para casas de barrio con fondo, de hasta tres ambientes, el valor puede acercarse al millón de pesos mensuales. Bazán advirtió que esos montos resultan difíciles de afrontar para trabajadores y jubilados, especialmente cuando los ingresos se ubican entre $700.000 y $800.000.