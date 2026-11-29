El programa de Matrimonios Emblemáticos, impulsado por el Ministerio de Gobierno, llegó a su celebración número 16 con el enlace de Florencia Gutiérrez y Juan Núñez en el Jardín de los Poetas. La ceremonia se realizó bajo la modalidad de boda civil en un espacio natural considerado representativo de San Juan.

La pareja estuvo acompañada por familiares y amigos durante el acto, según se informó oficialmente. Con esta unión, la iniciativa suma nueve matrimonios realizados en 2026, de acuerdo con los registros difundidos por la administración provincial. El dato muestra la continuidad de un programa que traslada el acto legal a escenarios culturales, naturales y turísticos de la provincia.

Programa oficial

La propuesta depende de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que habilita sitios emblemáticos para la celebración del matrimonio. Entre los espacios autorizados figuran el Jardín de los Poetas, el Centro Cultural Estación San Martín, los Jardines del Teatro del Bicentenario, el Museo de la Historia Urbana, el Santuario Difunta Correa y el Parque Nacional Ischigualasto. La modalidad requiere disponibilidad del lugar elegido y la intervención de un oficial público para garantizar la validez del acto administrativo.

Requisitos y trámite

Las parejas interesadas deben presentar una solicitud formal ante el Registro Civil y completar el formulario correspondiente, indicando el sitio donde desean celebrar la unión. También deben acompañar DNI original y copias de los contrayentes y testigos, además de la documentación específica en casos de divorcio, viudez o nacimiento en otra provincia. El organismo precisó que, según el domicilio de los contrayentes, se requieren dos o cuatro testigos, y que además debe abonarse el canon o tasa actualizada para este tipo de celebración.

Evolución del programa

Según los datos oficiales, el primer enlace bajo esta modalidad se concretó en 2024. Durante 2025 se realizaron siete matrimonios, y en lo que va de 2026 ya se contabilizan nueve. La evolución de esas cifras permite dimensionar el crecimiento del programa y su inserción en el circuito de espacios públicos habilitados para bodas civiles. La continuidad dependerá de la disponibilidad de los sitios y de la presentación completa de la documentación exigida por el Registro Civil.