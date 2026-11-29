El último reporte vial indicó que no hay obstáculos para circular por los corredores nacionales de la provincia. Pidieron respetar velocidades, distancias y controles.

Las rutas nacionales que atraviesan San Juan están habilitadas para la circulación, según el último reporte vial. La información oficial señaló que, hasta el momento de la actualización, no se registran inconvenientes que impidan transitar por los corredores nacionales de la provincia. La novedad importa para el movimiento diario de pasajeros, transporte de cargas y actividades productivas que dependen de esos accesos.

Medidas de prevención Pese a la normalidad informada, el organismo encargado del monitoreo vial pidió a los conductores extremar las medidas de seguridad al viajar. Entre las recomendaciones figuran respetar las velocidades permitidas y mantener una distancia prudencial entre vehículos. También se indicó prestar atención a las indicaciones del personal de Vialidad y de los efectivos de seguridad distribuidos en distintos tramos.

Seguimiento oficial El reporte agregó que el estado de las rutas seguirá bajo monitoreo permanente. Según la comunicación oficial, durante la jornada se difundirán nuevas actualizaciones sobre las condiciones de circulación. Ese esquema de información resulta clave para anticipar eventuales cambios por tránsito, clima o intervenciones sobre la calzada.

Por ahora, el dato operativo es que no hay restricciones vigentes en los corredores nacionales de la provincia. La recomendación oficial permanece centrada en la conducción preventiva y en la consulta de los próximos partes viales ante cualquier modificación del estado de las rutas.