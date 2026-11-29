Daniel Olivares Yapur confirmó retiros por encima del promedio y la Corte pidió 55 cargos nuevos. El ingreso dependerá de ascensos internos y de la aprobación política.

El Poder Judicial de San Juan podría habilitar nuevos ingresos durante 2027 a partir de más de 50 jubilaciones registradas este año, según confirmó el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur. La cifra supera el promedio habitual de entre 20 y 25 retiros anuales y reordena las expectativas de quienes participan del concurso de ingreso a la Justicia.

Las vacantes no se traducirán de manera automática en incorporaciones. Olivares Yapur explicó que primero deberá activarse un esquema de ascensos internos para cubrir los cargos de mayor jerarquía, lo que liberará progresivamente puestos iniciales. Esos lugares serían ocupados por quienes superen todas las instancias del concurso, según informó 0264Noticias.

El proceso de selección comenzó el 27 de agosto, cuando la Corte, con Olivares Yapur y la ministra Adriana García Nieto al frente, lanzó el Concurso de Aspirantes para ingresar al Poder Judicial. La convocatoria reunió a 12.293 inscriptos, aunque en esa etapa las autoridades aclararon que no existían vacantes disponibles y que el objetivo era conformar una base actualizada de postulantes.

Pedido de cargos A las jubilaciones se suma un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados para crear 55 cargos nuevos. La iniciativa contempla cuatro puestos de fiscales y uno de juez, cuyas designaciones deberán atravesar el Consejo de la Magistratura y luego el nombramiento legislativo. Los otros 50 cargos se distribuirían entre funcionarios, personal administrativo, Área Técnica y Maestranza o Servicios Generales.

La ampliación todavía depende de la aprobación del Gobierno y del avance parlamentario en la Cámara de Diputados. Si obtiene ese aval, se abrirían más posibilidades de ingreso para quienes aprueben el concurso, aunque también mediante corridas internas de ascensos dentro de la estructura judicial. En ese marco, Olivares Yapur sostuvo que las jubilaciones y los cargos solicitados “van a motivar que se hagan los movimientos necesarios (...) para que vaya ingresando gente cuando esté cerrado y terminado el concurso de este año”.

Etapas pendientes De los más de 12.000 inscriptos, 2.645 aspirantes superaron las instancias de dactilografía, corrección de errores y el curso virtual obligatorio. Actualmente atraviesan la evaluación de conocimientos teóricos y luego deberán presentarse a entrevistas personales con autoridades de la Corte. Según lo anticipado por Olivares Yapur, todo el proceso de evaluación y definición de perfiles estará terminado en diciembre, mientras que la cantidad final de ingresos dependerá de las vacantes que efectivamente se liberen.