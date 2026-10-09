Los animales fueron retirados de una casa de Capital y quedaron internados. Uno de ellos presenta un cuadro grave y piden donaciones para su tratamiento.

Cuatro perros que permanecían en condiciones de abandono fueron rescatados este jueves de una vivienda ubicada sobre calle Caseros, entre Pedro Echagüe y Maipú, en Capital. El operativo abrió ahora una etapa de recuperación veterinaria que dependerá de estudios, internación y recursos para afrontar los tratamientos.

Los animales son tres hembras y un macho. El caso tomó estado público a partir de la difusión de un video que mostró la situación en la que se encontraban, lo que motivó denuncias y la intervención de las autoridades competentes. La salida de los perros del inmueble fue posible después de la orden emitida por los Juzgados de Faltas.

Intervención oficial

Desde la Asociación Civil Firulais San Juan agradecieron la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y de su equipo, del doctor Gustavo Aragón y de Beto, quienes ingresaron al domicilio para concretar el rescate. También destacaron la actuación del veedor judicial y de los Juzgados de Faltas, que autorizaron el ingreso a la vivienda. La organización además reconoció a las personas que difundieron el caso y realizaron las denuncias por maltrato animal.

Estado sanitario

Tras el operativo, los cuatro perros quedaron internados y comenzaron a recibir atención veterinaria. Según informó la asociación, cada uno presenta una situación distinta y deberá someterse a estudios para definir los tratamientos necesarios. Una de las hembras tiene un ojo faltante y permanece en observación para establecer su diagnóstico, mientras que el macho es el que se encuentra en mejores condiciones generales.

Otra de las perritas está bajo evaluación para determinar si padece una enfermedad transmitida por garrapatas. La situación más delicada corresponde a la cuarta hembra, que fue sometida a una ecografía y trasladada al quirófano. De acuerdo con el reporte difundido por la organización, presenta una piometra grave, infección uterina, y un tumor en la vulva. Además, está previsto que a los cuatro animales se les tomen muestras para análisis de laboratorio.

Gastos de recuperación

La asociación señaló que, más allá del rescate, ahora necesita colaboración para afrontar los costos de la recuperación. Los fondos se destinarán a estudios, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos veterinarios. Quienes quieran aportar pueden hacerlo mediante transferencia al alias donacionfirulais.mp. La evolución clínica de los animales y los resultados de los próximos análisis serán los datos que definirán los pasos siguientes.