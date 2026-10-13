Será el lunes 26 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni. También, habrá espectáculos artísticos y propuestas musicales para toda la familia.

La Dirección de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano elegirá a la Reina Provincial de las Personas Mayores, el lunes 26 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni. Habrá desfile y coronación de la reina de los sanjuaninos elegida entre las diecinueve candidatas departamentales.

La elección es un encuentro que busca reconocer la participación, la vitalidad y el protagonismo de las personas mayores, además de generar un espacio de encuentro entre representantes de toda la provincia.

Esta celebración, ya tradicional para la provincia, se viene realizando en San Juan hacen más de veinticinco años, pero desde 2016 se organiza desde el ámbito gubernamental. Cabe destacar que cada departamento elige a su candidata, mayor de 60 años, mediante convocatoria y en el día de la elección las representantes departamentales desfilan para resaltar sus cualidades con el fin de ser elegida como Reina Provincial.

Es importante resaltar que el Gobierno de San Juan realiza esta celebración en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores para visibilizarlas en sus derechos y oportunidades. Esta idea surge de la necesidad de dejar de verlas únicamente desde las necesidades de cuidado o asistencia para reconocerlas como personas con derechos, autonomía, capacidades y un papel activo dentro de la sociedad.