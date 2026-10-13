Obras Sanitarias intervendrá este martes la Planta Eugenio Flores. El servicio podría resentirse en varias zonas de Jáchal durante la jornada.

Este martes 13 de octubre, personal de mantenimiento de Obras Sanitarias reparará la bomba de la Estación de Bombeo N° 2 en la Planta Eugenio Flores, en el departamento Jáchal.

Según informó oficialmente la repartición, los trabajos se extenderán hasta las 19:00 aproximadamente. Durante ese lapso, el suministro de agua potable podría verse afectado en calle Alberdi, Los Barriales, barrio Malvinas y zonas aledañas.

La intervención sobre una bomba de impulsión forma parte del mantenimiento operativo de la red y apunta a sostener el funcionamiento del sistema de provisión. En este caso, el alcance del servicio queda condicionado por la parada parcial de equipos en la planta, con impacto directo sobre los usuarios abastecidos desde esa estación.

Recomendación a los usuarios

Ante esa situación, se solicitó a los vecinos de las zonas comprendidas extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario. La indicación oficial es priorizar el uso del agua para actividades básicas e indispensables, como bebida, higiene y alimentación.

Una vez concluidas las tareas y restablecido el funcionamiento de la estación, el servicio debería normalizarse de manera progresiva. Hasta entonces, la variable a seguir es la recuperación del caudal en los sectores alcanzados por la afectación informada por Obras Sanitarias.