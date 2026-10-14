El Ministerio de Gobierno pone a disposición un procedimiento para garantizar el derecho a la identidad a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Gobierno facilita la emisión de Documento Nacional de Identidad en las casas, instituciones o centros médicos para aquellos ciudadanos que no pueden trasladarse a las sedes del Registro Civil por razones de salud o incapacidad física.

El servicio que brinda la Dirección del Estado del Registro Civil y Capacidad de las Personas tiene dos modalidades:

- Tramitación común, por un costo de $10.000

- Modalidad exprés, con un valor de $26.000.

- La gestión pueden iniciarla los propios interesados, un familiar o una persona de contacto allegada.

Para poner en marcha la solicitud, las personas interesadas deben adjuntar el nombre completo del solicitante, su DNI, domicilio, teléfono y, de manera indispensable, el certificado médico que acredite la imposibilidad de desplazarse.

Las vías habilitadas para presentar esta documentación son las siguientes:

- Atención presencial: en la Secretaría de la Sede Central del Registro Civil, ubicada en el 3° piso de calle Santa Fe 54 (oeste), en el horario de 7:30 a 14:00 horas.

- Vía telefónica: comunicándose al número 4936836.

- Correo electrónico: escribiendo a la casilla [email protected].

Una vez ingresada la petición, los agentes institucionales coordinan telefónicamente con las personas solicitantes el día y la hora de la visita, según la disponibilidad del organismo.

Cumplidos estos pasos iniciales, los representantes del Registro Civil acuden al domicilio consignado en un plazo aproximado de 10 días hábiles para tomar los datos biométricos y finalizar el trámite.

Modificado por última vez en Miércoles, 14 Octubr