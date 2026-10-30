El Gobierno de San Juan intensifica el mantenimiento preventivo en escuelas y edificios públicos. En Iglesia , una escuela sufrió ingreso de agua en aulas y trabajan para recuperarla.

El Gobierno de San Juan intensifica los trabajos de mantenimiento preventivo en edificios públicos a través del COPRE, con foco en las escuelas. Las tareas incluyen limpieza de techos y desagües, reposición de membranas y acondicionamiento de drenajes para evitar filtraciones e inundaciones. El objetivo, según la información oficial, es reducir el riesgo de daños después de tormentas y sostener la actividad escolar.

Relevamiento en Iglesia El subsecretario de Servicios Públicos, arquitecto Nicolás Álvarez, explicó en diálogo con Radio Mil20 que las intervenciones buscan garantizar el funcionamiento de los establecimientos tanto para el dictado de clases como para el servicio de comedor. Indicó que los trabajos se refuerzan en departamentos como Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil, donde las características del terreno y los desniveles pueden facilitar el ingreso de agua desde sectores cercanos a los edificios.

En ese marco, Álvarez confirmó que este viernes realizaban un relevamiento en Iglesia, después de las lluvias registradas el jueves. Allí recibieron el reclamo de una escuela en la que el agua ingresó en algunas aulas de UNENI. “Estamos trabajando hoy en la limpieza y volver a dejarlo en condiciones”, señaló el funcionario. También aclaró que el episodio ocurrió durante las últimas horas de la tarde, cuando ya no había alumnos en el establecimiento.

Otros edificios Los trabajos también se desarrollan en otras dependencias estatales, como el Centro Cívico, donde se realizaron tareas de mantenimiento de techos, sellado de juntas y renovación de bombas de desagote en los subsuelos. En paralelo, la información oficial indicó que el Velódromo se encuentra en condiciones.

Espacios deportivos En el Estadio Bicentenario se realizaron impermeabilizaciones y mejoras en los sistemas de desagüe para prevenir filtraciones ante posibles tormentas intensas. Con ese esquema de intervención, el seguimiento queda centrado en la respuesta de los edificios ante nuevas lluvias y en la recuperación de los espacios afectados en Iglesia.