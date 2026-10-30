La Casa Cultural difundió una programación con actividades gratuitas y aranceladas durante noviembre. Incluye crochet, tapiz, escritura y un encuentro poético.

El Chalet Cantoni Casa Cultural presentó una agenda de actividades para noviembre con propuestas orientadas a la formación artística, la literatura y la creación artesanal. La programación combina opciones gratuitas y aranceladas, con cupos limitados en algunos casos.

El primer encuentro será el jueves 5 de noviembre, de 17:30 a 21, con un taller gratuito de crochet en hilo de yute a cargo de Marisa Raboy. Según la convocatoria, los participantes podrán elaborar canastos y objetos decorativos. La actividad requiere inscripción previa y tiene cupos limitados.

El sábado 7, a las 19:30, se realizará el Slam Poético San Juan – Boca de Zorro, un encuentro de competencia e intercambio literario. Las entradas anticipadas costarán $7.000 y en puerta tendrán un valor de $9.000. Para consultas, la organización indicó el Instagram @slamsj.bocadezorro.

Talleres con arancel

Los jueves 12 y 19 de noviembre, de 18:30 a 21, se dictará un taller vivencial de tapiz coordinado por María Eugenia Alba y Pablo Martín Pulido. La propuesta trabajará con materiales naturales como lana, madera y arcilla. El costo informado es de $40.000, sin materiales incluidos, y las inscripciones se realizan a los teléfonos 2644704026 y 2646710835.

La agenda también incluye el taller de escritura de cuentos fantásticos Cómo beber si digo agua, coordinado por Micaela Bernard. Está destinado a mayores de 16 años y se dictará los miércoles de noviembre, de 19 a 21. El valor es de $40.000 por los cuatro encuentros y las inscripciones se reciben al 2645204799.

La programación deja abierta, durante todo el mes, una oferta de actividades con distintos formatos y valores de acceso. La información difundida por la Casa Cultural no especificó cupos para los talleres arancelados ni cambios posteriores en la grilla.