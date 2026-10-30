El Municipio de Pocito presentó la remodelación de este espacio verde que rendirá homenaje al reconocido ciclista Salvador Ortega, ganador de las clásicas más importantes del calendario sanjuanino y protagonista de una destacada trayectoria deportiva.

La historia del ciclismo pocitano tendrá un nuevo lugar para ser recordada. La plaza del Barrio Bella Vista llevará el nombre de Salvador Ortega, un ex ciclista consagrado que dejó su huella en el deporte provincial y que se destacó por su récord de victorias en las clásicas del ciclismo sanjuanino.





El intendente de Pocito, Fabián Aballay, encabezó el acto de presentación de la remodelación de este espacio verde, que a partir de ahora rendirá homenaje a uno de los grandes referentes deportivos del departamento. La iniciativa busca mantener viva la memoria de Ortega y reconocer una trayectoria que forma parte de la historia del ciclismo de San Juan.





La actividad contó con la presencia de funcionarios del gabinete municipal, integrantes del Concejo Deliberante y vecinos del barrio, quienes acompañaron la presentación de las mejoras realizadas en un espacio destinado al encuentro, la recreación y la vida comunitaria.





Durante el acto, Aballay destacó la importancia de recuperar los espacios públicos y, al mismo tiempo, reconocer a quienes contribuyeron a construir la identidad de Pocito.





En ese sentido, el jefe comunal valoró que la plaza lleve el nombre de Salvador Ortega, como una manera de homenajear a un deportista que representó al departamento y alcanzó un lugar destacado en el ciclismo sanjuanino.





“Para nosotros es muy importante recuperar los espacios verdes, porque son lugares de encuentro, donde las familias pueden compartir, donde los chicos pueden jugar y donde los vecinos pueden disfrutar de su barrio. Cada plaza que ponemos en valor significa recuperar un espacio para la comunidad”, expresó Aballay.





Más espacios públicos para los vecinos





La remodelación de la plaza del Barrio Bella Vista forma parte de las acciones que lleva adelante el Municipio de Pocito para recuperar y mejorar los espacios verdes en distintos sectores del departamento, con el objetivo de brindar lugares más cómodos, seguros y adecuados para el disfrute de las familias.





Aballay señaló que la gestión municipal desarrolla intervenciones en diferentes localidades y barrios para mejorar la infraestructura y las condiciones de los espacios de uso comunitario.





“Estamos trabajando en distintos puntos del departamento, llevando adelante obras que permiten mejorar la infraestructura y los espacios de uso comunitario. Queremos llegar a cada rincón de Pocito, escuchar a los vecinos y dar respuestas a sus necesidades. La recuperación de los espacios verdes es uno de los principales objetivos de nuestra gestión”, manifestó.





Con esta remodelación, el Barrio Bella Vista suma un espacio renovado para el encuentro de sus vecinos y, al mismo tiempo, un homenaje permanente a Salvador Ortega. Su nombre quedará ligado a una plaza del departamento que lo vio crecer deportivamente, para que las nuevas generaciones conozcan la historia de uno de los ciclistas que contribuyeron a engrandecer el prestigio de Pocito en el deporte provincial.