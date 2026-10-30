La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que el Gobierno retomará el diálogo salarial con los gremios docentes el lunes a las 12, en la sede de la cartera educativa. La convocatoria llega al vencer el tramo de aumentos acordado en la paritaria de julio, que había fijado subas hasta octubre. La reunión definirá el esquema de actualización para el cierre del año y el alcance de una nueva negociación con UDAP, UDA y AMET.

“Nos reuniremos nuevamente con los gremios (…) veremos cuál es la situación salarial y qué es lo que se va a plantear para el día lunes”, dijo Fuentes. Según los antecedentes informados por la propia cartera, durante 2026 hubo tres instancias paritarias principales y mesas de revisión intermedias. En la primera, realizada en marzo, se garantizó un piso no menor a 150.000 pesos, sumas fijas y ajustes en el nomenclador y la bonificación por radio.

La segunda reunión, en abril, definió aumentos para mayo y junio, además de una cláusula de actualización por inflación. Con ese esquema, el Gobierno informó una suba acumulada del 23,68% en el primer semestre. En la tercera negociación, de julio, el salario neto mínimo garantizado quedó en 882.573,78 pesos en julio, 909.050,99 pesos en agosto, 916.504,73 pesos en septiembre y 943.999,87 pesos en octubre.

Ascenso directivo En paralelo a la discusión salarial, el Gobierno provincial reactivó el concurso de ascenso para cargos directivos y de supervisión, un mecanismo que no se convocaba desde 2016. Fuentes sostuvo que la escuela actual requiere otra forma de conducción y vinculó la medida con situaciones como el grooming, el bullying y el uso de inteligencia artificial. También señaló que los equipos directivos “deben estar liderados por aquellas personas que realmente comprendan el sistema educativo, la normativa vigente” y que el llamado responde a “la jerarquización docente”.

La ministra recordó que el último concurso se realizó en 2016 y que recién en 2018 los docentes pudieron asumir los cargos. La convocatoria incluirá también a quienes quedaron en listas de reserva. Educación prevé la inscripción de más de 6.000 docentes y, en diciembre, determinará las vacantes por jubilación en los niveles inicial, primario, especial, adultos y bibliotecas.

Después de esa etapa, se abrirá la preinscripción virtual obligatoria y la entrega de documentación en el Centro Tecnológico provincial. Tras la exhibición de padrones el 6 de enero, el 17 de febrero de 2027 comenzará la capacitación en gestión, normativa y liderazgo. El proceso cerrará con la defensa de un proyecto de gestión escolar ante un tribunal examinador.